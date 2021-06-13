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13 Haz 2021 - 20:54- Gündem G: 13 Haz 2021 - 20:58

Güncel vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Haziran Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 5 binin üzerinde...
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 214 bin 957 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499’a ulaştı.

VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447’ye çıktı. Can kaybı da 53 artarak 48 bin 721’e yükseldi.

952 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 194 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 952 oldu.
# sağlık

13 Haz 2021 - 20:54 - Gündem

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