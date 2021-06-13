Güncel vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 214 bin 957 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499’a ulaştı.

VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447’ye çıktı. Can kaybı da 53 artarak 48 bin 721’e yükseldi.

952 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 194 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 952 oldu.