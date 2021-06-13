Güncel vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.
Bugün 214 bin 957 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499’a ulaştı.
VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE
Semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447’ye çıktı. Can kaybı da 53 artarak 48 bin 721’e yükseldi.
952 AĞIR HASTA VAR
Son 24 saatte, 4 bin 194 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 952 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.