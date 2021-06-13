Kemal Can Aydemir’den duygusal veda

Kocaelispor’un “Kapı” lakaplı futbolcusu Kemal Can Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vedasını duyurdu. İşte Kapı Kemal’in duygusal veda açıklaması!

6 YILDIR FORMA GİYDİ

Formasını 6 sezon boyunca gururla taşıdığım, doğduğum, büyüdüğüm memleketimin takımı büyük şanlı Kocaelispor’dan ayırılmış bulunmaktayım. 6 sezon boyunca 3 şampiyonluk, 2 de Play-off oynama başarısı gösterdiğim Kocaelispor’da çok güzel günlerim oldu. Bu süreçte üzerimde emeği olan Kocaelispor yönetimine teşekkür ederim. Burada yaşadığım günleri, kurduğum dostlukları, biriktirdiğim anıları hiç bir zaman unutmayacağım.

TEŞEKKÜR EDERİM

Kocaelispor’un bana kazandırdığı, beraber formasını terlettiğim abilerime, kardeşlerime, üzerimde emeği geçen dostlarıma teşekkür ederim. Bu güne kadar gecesini gündüzüne katan sağlık ekibine, yağmur çamur demeden bizim için çalışan malzemeci abilerime ve kulüp personeline hizmetleri için çok teşekkür ederim. Son olarak her zaman arkamda desteğini hissettiğim Büyük Kocaelispor Taraftarına ve Hodri Meydan’a bana verdikleri değer ve destek için çok teşekkür ederim. Allah’a emanet olun.