Bayram Olgun ile yollar ayrılabilir

Kocaelispor’un şampiyonluğundaki kilit isimlerden, bu sezon birçok maçı bireysel gayreti ile kazandıran kaleci Bayram Olgun ile yeni sezon öncesi yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlanmadı. Geride bıraktığımız sezon takımda en az para alan futbolculardan birisi olan başarılı file bekçisinin Kocaelispor’u takip çıkarması da kafalarda soru işareti bıraktı. Ege Bölgesi’nde 1 haftalık tatil yapan Bayram’ın bugün (Salı) İzmit’e geleceği ve yönetimle bir kez daha görüşeceği öğrenildi.