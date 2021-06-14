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14 Haz 2021 - 09:47- Spor G: 14 Haz 2021 - 09:49

Yuvacıkspor, Çilimli’den istediğini alamadı! “2-0”

Ali KÖKSAL
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Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımlarımızdan Yuvacıkspor, 1. Bölge 6. Grup’taki ikinci maçını Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor ile deplasmanda oynadı. Çilimli İlçe Stadı’ndaki maçı Yuvacıkspor 2-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin golleri 10. dakikada penaltıdan Erkan İnan ve 59. dakikada da Bünyamin Kır’dan geldi.  

PENALTIDAN YEDİK

Aytaç Çobanoğlu,  Eray Görgün ve Recep Tayyip Keleş hakem üçlüsünün görev aldığı maçın 10. dakikasında Yuvacıkspor geriye düştü.  Anıl rakibini ceza sahası içinde düşürdü ve hakem Aytaç Çobanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan ve bir dönem Derincespor’da forma giyen etkili orta saha oyuncusu Erkan İnan, top ile kaleci Şahin’i ayrı yerlere göndererek, Çilimli’yi 1-0 öne geçirdi.

ÖMER SELİM KAÇIRDI

Üst üste köşe vuruşları kullanan Çilimli ekibi golden sonra da oyunun hakimiydi. İlk yarıda kaleci Şahin’in pası kısa düştü rakip futbolcu Şahin’i karşısında görse de Şahin şık bir kurtarışa imza atarak hatasını telafi etti. Yuvacık adına en net pozisyon genç yetenek Ömer Selim’den geldi. Ömer karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.  İlk yarı 1-0 Çilimli’nin üstünlüğü ile sona erdi.

ÇIKARKEN KAPTIRDILAR

İkinci yarıda ise Yuvacıkspor oldukça başarılı bir futbol ortaya koydu.  Orta sahayı rakibinden alan Yuvacıkspor ikinci golü basit bir şekilde yedi. Hücuma çıkmak isteyen siyah beyazlılar orta sahada topu kaybetti. Topu kazanan ve geçen sona da Düzce ekibinde oynayan Bünyamin Kır ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve kaleci Şahin’in sağından topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı.

KAYMAMAM DA MAÇA GELDİ

Kalan yarım saatlik dilimde Yuvacıkspor üst üste pozisyonlar buldu. Furkan Filiz ve Ömer Selim ile gole yaklaşan Yuvacıkspor fileleri bulamadı ve mücadele 2-0 sona erdi. Maçı Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve iki kulübün başkan ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. İlk maçında Karamürselspor ile 2-2 berabere kalan Yuvacık ekibi 1 puanda kaldı. Yuvacıkspor çarşamba gününü bay geçecek, Karamürselspor ise Çilimli Belediyespor’u konuk edecek.

Ali KÖKSAL – Düzce Çilimli

ÇİLİMLİ BELEDİYESPOR: 2

YUVACIKSPOR:0

STAT: Çilimli İlçe

HAKEMLER: Aytaç Çobanoğlu**, Eray Görgün**, Recep Tayyip Keleş**

ÇİLİMLİ BELEDİYESPOR: Ramazan***, Ercan*** (Dk.85 Buğra*) Batuhan***, Adem*** Fatih***, Erkan***, Mustafa***, Azat***, (Dk. 63 Mert*) Ali Burak**, Bünyamin*** (Dk. 90 Ali), Fatih***    

YUVACIKSPOR: Şahin***, Furkan**, Abdulkadir**, Mesut** (Dk. 46 Burak Uzuner**) Anıl** (Dk. Burak Arslan**), Fatih**, Akın** (Dk. 46 Yunus İlgen**) Serhat**, Muharrem**,  Ömer Selim**, Furkan** (Dk. 65 Muhammet Tanrıverdi***)

GOLLER: Dk. 9 Erkan (P), Dk. 59 Bünyamin (Çilimli)

 

14 Haz 2021 - 09:47 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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