Tarhan, PTT’nin fatura ödemelerinde aldığı ek ücretleri sordu!

Fatura tahsilat işlemleri, ilgili kuruluşlar ve bankaların yanı sıra PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Ancak vatandaşlar son günlerde PTT şubelerinde fatura ödemeleri sırasında alınan ücret nedeniyle şikayetçi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Tarhan: “PTT’nin web sayfasında fatura tahsilat işlemlerinde ilave ücret alınmayacak denmesine rağmen ücret alınıyor. Vatandaşlar yıllardır fatura ödeme işlemlerini PTT’ler üzerinden ücretsiz gerçekleştirirken neden bugün ücret alınmaktadır? Zaten faturalar vergiler ve zamlar nedeniyle kabarık geliyor, bir de işlem bedeli adı altında ek ücret alınması doğru değildir” dedi.

Tarhan, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Elektrik faturasından ilave ücret alınmazken su ve doğalgaz faturalarından alınmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sormak istiyorum, bu farklılığın nedeni nedir? Elektrik faturasından ücret alınmıyorsa diğer faturalardan da alınmamalıdır. Milyonlarca kişi faturalarını hala PTT şubeleri aracılığıyla ödüyor. Vatandaş bankaların aldığı işlem ücretlerinden kaçıp PTT üzerinden ödemelerini gerçekleştiriyor. Vatandaşa fatura ödemelerinde kolaylık sağlanmalı ve PTT üzerinden yapılan işlemlerde ek ücret alınmamalıdır”