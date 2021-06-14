Sarıyer Belediyesi'nden park tesis ve havuz alanı kiraya verilecektir

Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesinde kain 402 parsel kuzeyinde bulunan park alanının 4000,00m²’lik kısmı üzerindeki 321,00m² tesis binası ve 94m² havuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.

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