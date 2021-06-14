Kıyafet satın alınacak

PERSONEL VE GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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