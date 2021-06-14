Sol beki kapatıyoruz

Kocaelispor’da dış transfer görüşmeleri sürüyor. Geride bıraktığımız sezon sol bekte sadece Gökhan Meral ile ayakta durmaya çalışan, zorunluluktan da Musa 1-2 maç adapte eden Kocaelispor 2 sol bekin işini bitiriyor. Geçen sezon Ankaragücü’nde oynayan 1992 doğumlu Fransa doğumlu Atilla Turan ile her konuda anlaşıldı. Adanaspor’un sol beki 1993 doğumlu Canberk Dilaver de dün görüşmeye geldi. İki futbolcunun da kulüp tarafından duyurulması bekleniyordu. Atilla geçen sezon 26 Süper Lig maçında oynadı, 1 asist yaptı. Canberk ise 25 maçta sahadaki yerini aldı.