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14 Haz 2021 - 19:00- Spor G: 14 Haz 2021 - 19:04

Benhur Keser: Zordu ama sonunda oldu

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’un 2.Lig şampiyonluğundaki kilit futbolculardan Benhur Keser, yeşil siyahlı kulüp ile tekrar anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti. Yeşil siyahlı kulüple 2+1 yıllık sözleşme yenileyen Benhur şampiyonluk sezonunu ve yaşadıklarını gazetemize anlattı

HER GEÇEN DAHA İYİ BİR TAKIM OLDUK

Benhur, inişli çıkışlı bir sezonu geride bıraktıklarını, sonunda da şampiyonluk yaşadığı için büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek “Gerçekten zor bir sezondu. Hem duygusal hem de futbol olarak inişli çıkışlı bir görüntü içindeydik. Sezonun ikinci yarısı itibari ile her geçen gün kendine gelen bir takım olduk. Play-Off maçlarında da gerçek gücümüzü sahaya yansıttık ve Sakarya ile finale kaldık” dedi.

FİNAL MAÇI KOLAY GEÇTİ

Benhur sözlerinin devamında “ Sakaryaspor da iyi futbolculardan kurulu bir takımdı. Maç öncesi ısınmalarda biraz endişemiz vardı. Neticesinde finaldeydik ve iki buçuk milyon insanın yükü üzerimizdeydi. Soyunma odasında çok inanmıştık ve maça hayli motive çıktık. Erkenden golü bulunca maç da istediğimiz gibi gitti. Açıkçası ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. 4-0 maçı kazandık ve şükürler olsun ki adımızı 1. Lig’e yazdırdık” dedi.

SERDAR BOZKURT HOCA İLE AĞABEY KARDEŞ GİBİYİZ

Benhur öyküyü şöyle anlattı: Bu maçta Sakaryaspor’un hocası Serdar Bozkurt ile benim aramda bir konu gündeme geldi. Serdar hoca Bandırmaspor’dayken ben ayrılmıştım. Finalde de rakibimizin hocasıydı. Bu maça çok farklı bir psikoloji ile asla çıkmadım. Amacım ve hedefim iyi oynamak ve şampiyon olmaktı. Yoksa Serdar hocam ile aramda hiçbir sorun yok. Kendisi ile ağabey kardeş gibiyiz.

O AN BİR ŞEYLER YAPMAM GEREKİYORDU

Bu sezon unutamadığım maç tabii ki Hekimoğlu ile oynanan rövanş maçıydı. Bu maçta goller kaçırmıştım. 60. dakikadan sonra da sağ ayak arka adalem çekiyordu. Moralim hiç iyi değildi açıkçası. Ama oyundan da kopmamam gerekiyordu. “Bir şeyler yapmam lazım” dedim. Dilaver ağabeye “Zamanımız kalmadı. Sen kanattan topları ortala. Ben içeriye karıştırmaya çalışacağım” dedim.

TEREDDÜT BİLE ETMEDİ

Nitekim 90. dakikada Dilaver abi sağdan ortaladı. Ben ceza sahası içindeydim ve topu kontrol edip topu kaleye göndermeyi düşündüm. Sağ omzumdan çekildim ve düştüm. Hakem Özgür Yankaya hiç düşünmeden penaltıyı verdi. Pozisyon kesinlikle penaltıydı. Sağ omzumda çekmenin izi de duruyor. Zaten beni düşüren arkadaşımız da her şeyin farkındaydı ve hiç itiraz etmedi.

FUTBOLDA O AN ÖNEMLİDİR !..

Penaltıya bakamadım. Tahir golü atınca o an çok mutlu olan kişi bendim. Eğer o maçta elenseydik goller kaçırdığım için en büyük tepkiyi de doğal olarak ben yiyecektim. Futbol böyle bir şey. Senin en çok gol atan ikinci futbolcu olman, takıma puanlar kazandırman çok bir şey ifade etmiyor. Bu oyun anlık bir oyun çünkü. Bence biz o penaltı ve sonrasındaki golle şampiyon olduk. Uzatmalarda da Bayram’ın kurtarışı da bence sezonun en önemli kurtarışıydı.

KAZAYI UNUTAMAM

Unutamadığım bir diğer anı ise tabii ki otobüsteki kazaydı. Hiçbir şey anlamadan kendimizi köprünün altında bulduk. Kendimi kurtarabilirdim. Önce gençlerden Furkan Gedik’i aşağıya ittim. Arkamda Bahri vardı. O’nu da çekmek isterken zamanım yetmedi. Bahri düştü, benim de sol tarafımın her yeri soyuldu. Bir hafta boyunca tek yönlü yatabildim. Şu an yaralı bölgelerim kabuk bağladı. O an Bahri’yi düşündüm, şükürler olsun ki kötü bir şey olmadığınıöğrenince çok sevindim. Çünkü olay hala gözümün önünde canlanıyor. Hepimize geçmiş olsun.

KIZIM BANA UĞUR GETİRECEK

Bayrampaşaspor ve Bandırmaspor’dansonra Kocaelispor’da üçüncü şampiyonluğumu yaşadım. Yeni sezon öncesinde Süper Lig’den görüştüğüm 3-4 takım vardı. Ancak Mustafa Reşit hocamın bana olan güveni önemliydi. Allah izin verirse 2 ay sonra kızım dünyaya İzmit’te gelecek. O’nun da şansı ile mücadele gücümü artıracağım.

ZOR BİR ŞEHİRDEYİM, FARKINDAYIM

Takımın yarısı, belki de fazlası kalacak. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Beni tutan unsurlardan birisi de buydu. Zor bir şehirde olduğumun farkındayım. Sevinci de üzüntüyü de sivri yaşayan bir yer burası. Kulübün nerelerden geldiğini de iyi biliyorum.Her maça da bu bilinçle çıkıyorum. İnşallah sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak ve tarihi başarıda pay sahibi olmak istiyorum.

 

# Kocaelispor, yaralı, Sakaryaspor
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14 Haz 2021 - 19:00 Kocaeli/ İzmit- Spor

Muhabir Erdem Övüç

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