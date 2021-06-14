Varank’tan Çelikel  Alüminyum’a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Çelikel Alüminyum firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Çelikel Alüminyum yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Bakan Varank’a, çalışmalar hakkında bilgi verildi.