Aygün’den 2023 vurgusu

AKP Derince İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Haftalık İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı İlçe Binası’nda gerçekleşti. İlçe Başkanı Koray Merdan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hicran Bozkurt, Muharrem Küçük ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Aygün, toplantıda sunum yaparak projelerde gelinen son noktayı paylaşıp çalışmalarla ilgili ilçe yöneticilerinin görüş ve önerilerini aldı.

GÖNÜLLERE HİTAP ETTİK

Konuşmasında 2023 hedeflerine vurgu yapan Başkan Aygün, “Hamdolsun inşa ettiğimiz projelerimizle hem gönüllere hitap edip, hem de ilçemize değer katan projelere imza atıyoruz. Pandemi ile mücadele sürecine rağmen çalışmalarımızdan asla taviz vermedik. Gençlik Merkezlerinden spor komplekslerine, kentsel yenileme çalışmalarından tarımsal kalkınma hamlesine kadar birçok projeyi ilçemize kazandırdık. 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürürken bundan sonra da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.