"Esnaflarımızın yanında  olmaya devam edeceğiz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Milletvekili Cemil Yaman ve AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Hacı Osman Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflara kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, “Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız” dedi. Başkan Söğüt, esnaf destek paketleri ile de tüm imkanları esnaflar için kullanmayı sürdüreceklerini belirtti.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Pandemi sürecinde esnaflara ve vatandaşlara yönelik önemli destekler sunduklarını belirten Başkan Söğüt, “Hükümetimizin açıkladığı paketler dışında Büyükşehir Belediyemiz de önemli destekler sundu. Bizler de Körfez’de ilk etapta 480 esnafımıza 1.000’er TL’lik ayni yardım sunduk. Şimdi de tekrar 2. Destek Paketi ile esnaflarımıza 1.000’er TL’lik ayni yardım sunuyoruz. Başvurular devam ediyor” dedi.

GIDA KOLİSİ YARDIMLARI

Pandemi sürecinde sosyal destek çalışmalarının da hız kazandığını dile getiren Başkan Söğüt, “İhtiyaç sahibi hemşerilerimizi de yalnız bırakmadık. Gıda kolisi yardımları ile onlara desteğimizi sunduk, sunmayı da sürdürüyoruz” dedi. Başkan Söğüt, “Sloganımız ‘birlikte Körfeziz’. Bu doğrultuda da tüm hemşehrilerimiz için bizler gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.