28 yaşındaki genç kız kansere yenildi

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen ünlü avukatlardan Murat Özveri ve kendi gibi Avukat olan Nezaket Özveri çiftinin ikiz kızlarından birç olan Ceren Özveri (28) uzun bir süredir kanser nedebiyle tedavi görüyordu. Durumu fenalaşan Özveri, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Özveri çifti ve sevenleri yasa boğuldu. Yaşamını yitiren Ceren Özveri'nin cenazesi Salı günü Yahya Kaptan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.