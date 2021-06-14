Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli’ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de gerçekleştireceği programların planlaması için CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP Balıkesir Miletvekili Ensar Aytekin, Kocaeli il Örgütü ile bir araya geldi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Yönetimi, ilçe başkanları ve kurultay delegeleri ilk olarak parti binasında bir araya gelen milletvekilleri Arslan ve Aytekin, il örgütünün planladığı programlar ile ilgili bilgi aldı.

KARAMÜRSEL VE GEBZE

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karamürsel ve Gebze’de yapılması planlanan programlar için saha incelemesi yapmak üzere CHP’li heyet iki ilçeyi ziyaret etti. Konuyla ilgili bilgi veren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Genel Başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaoğlu’nu Kurban Bayramı öncesinde ilimizde ağırlayarak farklı kesimler ile buluşturacağız Genel merkezimizin tarafından görevlendirilen İzmir Milletvekilimiz Ednan Arslan ve Balıkesir Miletvekilimiz Ensar Aytekin ile Karamürsel ve Gebze için planlama yaptık. Oluşturduğumuz programı genel başkanımıza sunduktan ve son güncellemelerin ardından tüm kamuoyu ile detayları paylaşacağız” diye konuştu.