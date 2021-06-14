Başkan Hürriyet’ten Jandarma’ya kutlama

Jandarma Teşikilatı’nın 182.Kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tüm jandarma mensuplarını tebrik etti. Hürriyet mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir parçası olan Jandarma Teşkilatı, devletimizin bekası ve bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzuru ve güvenliği için üstün hizmet anlayışıyla çok kıymetli görevi yerine getiriyor.

182.YIL KUTLAMASI

Toplumsal düzenin sağlanması için vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeterek, Emniyet Teşkilatı ile koordineli olarak görev yapan Jandarma Teşkilatı, büyük bir özveriyle çalışmaktadır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla gece gündüz demeden aralıksız görevinin başında olan Jandarma Teşkilatı’mızın tüm mensuplarının 182.kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için yaşamını yitiren şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum” dedi.