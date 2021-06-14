Büyükşehir ile İzmit Belediyesi arasında yol tartışması!

Yeşilova Sepetçi arasında yapılacak olan 14 metrelik yol nedeniyle AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li İzmit Belediyesi arasında gerilim devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e seslenerek inadı bırakması gerektiğini söylemişti. Ayaz yaptığı açıklamada, cadde projesinin büyükşehir belediye başkanı tarafından onaylandığını ve ihalesinin yapıldığını hatırlattı.

“İKİNCİ BİR MAĞDURİYETİ YAŞATMAYIZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Ayaz, “Ne hikmetse Bayrama iki gün kala Yeşilova’ya pankartlar asarak, kendi sorumluluk alanındaki bu bölgede çalışmalara başlayacağını söylemiş, ilerleyen süreçte hiçbir çalışma ortaya koyamamıştır. İzmit Belediyesi Ayrıca halâ bizi “Büyükşehir engelliyor” diyerek bir kez daha “şark kurnazlığına” başvurmaktadır. Bizim projelerimiz hazır Ey Fatma Hanım. İnadı bırakınız, İkinci bir Fethiye Caddesi mağduriyetini bu halka yaşatmayınız” dedi.

“15 YILDIR ÇİVİ ÇAKMAMIŞ”

İki belediye arasında anlaşmazlık devam ederken İzmit Belediye Meclisi Yeşilova Bölgesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Baştan ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar bugün konu ile ilgili partinin ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. İzmit’te olağanüstü şeyler oluyor diyerek açıklamasına başlayan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Bundan önce Fethiye Caddesi ile ilgili çalışmalar başladıktan hemen sonra Büyükşehir belediye başkanımız oranın alt yapısını biz yapalım gibisinden ifadeler kullandı. Ne hikmetse engellemelere maruz kaldı. Bugün Yeşilova mahallesinde belediye başkanımızın bölge esnafı ile bir bir görüşerek esnafa bilgi sunulmuştu. 15 yıldır iktidarda olan AKP çivi çakmamış. Biz yatırım yapında AKP İzmit ilçe eş başkanı Hasan Ayaz ortaya çıktı. Bugün de toplanmamızın amacı diğer AKP tarafından doğru olmayan bilgiler aktarılmasıdır. Hasan Ayaz meclis üyesiyken halktan yana düşünmemiş istifa etmişti” dedi.

“BURADA BİR YATIRIM YOKTU”

Bölge Meclis Üyesi Mehmet Baştan ise, “Kanun gereği 14 buçuk metre altında olan yollar İzmit Belediyesinin sorumluluğundadır. KBB Koordinasyon yönetmeliği gereği, her kurum Eylül ayı içerisinde bir sonraki yılın yatırım programını belirler ve AYKOME’ye sunar. Geçtiğimiz ay katıldığımız toplantıda burada bir çalışma yapılmayacağı görülmüştür. Burada bir yatırım yoktu. Cadde ile ilgili olarak 2021 yılı üst yapı programına davet edilmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katılmamıştır ve konu ile ilgili bir görüş bildirilmemiştir. SEDAŞ’la yapılan görüşmelerde sözleşme noktasında gelinmiştir. Bu protokole göre enerji hatları yer altına alınacak ve çalışmalar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“İZMİT BELEDİYESİ ÇALIŞINCA YEŞİLOVA KIYMETE BİNİYOR”

Hasan Ayaz’a sormak istiyoruz diyerek açıklamasına devam eden Baştan, “Yatırım programında olmayan Yeşilova madem onları için o kadar önemliydi neden 2021 yılı yatırım programına almadınız. İzmit Belediyesi davet edecek Büyükşehir Belediyesi katılmayacak. İzmit Belediyesi çalışmaya başladığında Yeşilova kıymete binecek. Göreve geldiği günden beri Fatma Kaplan Hürriyet’e sataşmaktan başka bir şey yapmayanları daha verimli işlerde görmek isteriz. Son olarak, 20 senedir Fethiye Caddesi’ne dokunmayanlar, Fethiye Caddesini unutanlar, kalkıp Fethiye Caddesinde yaşanan mağduriyetten bahsetmesinler. Fethiye Caddesinde yaşanan mağduriyetin asıl sebebini İzmitliler gayet iyi biliyor” dedi. 4

YÜRÜYÜŞ YOLU İLE İLGİLİ DE AÇIKLAMA YAPACAK

Baştan konuşmasının sonlarına doğru, “15 senedir Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nin kaldırımlarını düzeltmeyenler, aynı 20 yıldır tek bir çivi çakılmayan Fethiye Caddesi örneğinde olduğu gibi, İzmit Belediyesi el atınca akıllara geliyor. İzmit Belediyesinin her el attığı soruna, siyaset üreterek olumsuzluklarla yaklaşanlar, çözümle yaklaşsınlar. Tüm halkımızın bilmesini isteriz ki bizlere bir adım atanlara, biz 10 adım gideriz. Yeter ki, İzmit için İzmitliler için iyi bir şeyler yapalım” diyerek konuşmasını sonlandırdı. İlçe Başkanı Hakan Çakar önümüzdeki günlerde Yürüyüş yolu ile ilgili de basın açıklaması yapacağını ifade etti.