Yağmur kazaları beraberinde getirdi

Meteoroloji verilerine göre bu hafta sağanak yağışın etkili olması beklenen Kocaeli'de gece yarısından itibaren sağanak yağışın etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken trafikte de sürücüler zor anlar yaşıyor. İzmit kent merkezinde bir süredir devam eden altyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, meydana gelen trafik kazaları yüzünden de aksamaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren kentin birçok faklı noktasında onlarca maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasarlar olmuştu. Kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu arkarken trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için çalıştı.