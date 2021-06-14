İrfan ve Benhur resmi imzalarını attı

Engin Koyun, İrfan ve Benhur ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: İki çok sevdiğimiz futbolcu, öz evladımız İrfan ve Benhur ile yeniden anlaştık. İki kardeşimiz de şampiyonluk sezonunda yoğun bir çaba sarf ettiler. Daha büyük başarıları hep beraber sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu sezon sonunda da kupayı beraber kaldıracağız inşallah. Tüm futbolcularımıza olduğu gibi, İrfan ve Benhur’a da sakatlık yüzü görmeden başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Benhur’un kulübü Bandırmaspor’a da sözleşmesindeki 400 bin lirayı vereceğiz.