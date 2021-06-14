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14 Haz 2021 - 18:57- Spor G: 14 Haz 2021 - 18:58

İrfan ve Benhur resmi imzalarını attı

Kocaelispor’un iç transferde tekrardan anlaştığı iki önemli futbolcu Benhur Keser ve İrfan Başaran’a imza attırdı. Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki törene Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Benhur ile 2+1, İrfan ile de 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atıldı.

Erdem ÖVÜÇ
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Engin Koyun, İrfan ve Benhur ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: İki çok sevdiğimiz futbolcu, öz evladımız İrfan ve Benhur ile yeniden anlaştık. İki kardeşimiz de şampiyonluk sezonunda yoğun bir çaba sarf ettiler. Daha büyük başarıları hep beraber sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu sezon sonunda da kupayı beraber kaldıracağız inşallah. Tüm futbolcularımıza olduğu gibi, İrfan ve Benhur’a da sakatlık yüzü görmeden başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Benhur’un kulübü Bandırmaspor’a da sözleşmesindeki 400 bin lirayı vereceğiz.
# Engin Koyun
# PLAYOFF DERBİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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14 Haz 2021 - 18:57 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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