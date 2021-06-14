Vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 219 bin 290 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789’a ulaştı.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 428 hastayla birlikte 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73’e çıktı. Can kaybı da 74 artarak 48 bin 795’e yükseldi.

929 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 585 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 929 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Haziran verilerine göre, 214 bin 957 test yapılırken semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edilmişti. 53 kişi hayatını kaybederken 4 bin 194 kişi de sağlığına kavuşmuştu.