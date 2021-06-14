Vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 219 bin 290 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789’a ulaştı.
VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI
Semptom gösteren 428 hastayla birlikte 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73’e çıktı. Can kaybı da 74 artarak 48 bin 795’e yükseldi.
929 AĞIR HASTA VAR
Son 24 saatte, 4 bin 585 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836’ya ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 929 oldu.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Sağlık Bakanlığı'nın 13 Haziran verilerine göre, 214 bin 957 test yapılırken semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edilmişti. 53 kişi hayatını kaybederken 4 bin 194 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.