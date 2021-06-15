Başiskele Belediyesi’nden gençlere “Genci-Ala” projesi

2021 yılını “Gençlik Yılı” ilan eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Genc-i Âlâ” gençlik modelini düzenlediği basın toplantısı ile görücüye çıkardı. Başiskele sahilinde bulunan Diva Garden Restoran’da gerçekleştirilen tanıtım programında geleceğin mimarları olarak görülen gençlere yönelik hizmet ve yatırımları anlatıldı. Programda yaptığı konuşmada 2019 Yerel Seçim çalışmalarında kendini gençlerin Yasin abisi olarak tanıttığını vurgulayan Başkan Özlü, “Hep gençlerle birlikte oldum. Hep gençlerle birlikte yol aldım. Onlarla birlikte koştum. Gönlüm her daim gençlerin ve gençliğin yanında oldu ve olmaya da devam edecektir. 2019’daki seçim çalışmalarında gençlerimizin Yasin Abisi olarak kendimizi tanıttık, bu temaslarda gençlerimizin taleplerini, beklentilerini, nasıl bir Başiskele’de yaşamak istediklerini dinledik” dedi.

GELECEĞİNE YÖN VERMESİNİ ŞİAR EDİNDİK

Özlü, “Kendimizi hep Başiskele’mizin gelecekteki sahiplerinin bugünkü emanetçileri olarak gördük. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı gençlerin önerileriyle şekillendirmeye gayret ettik. Genç aklının Başiskele’nin geleceğine yön vermesini şiar edindik. Göreve geldiğimizde ilk işlerimizden biri gençlik faaliyetlerimizi büyük bir heyecanla yürütebileceğimiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü hayata geçirmek oldu. Bu kapsamda da birçok gencimizle doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri ve konserler gibi etkinliklerde buluştuk” dedi.

KARİYER VE İSTİHDAM MERKEZİ

Proje hakkında bilgiler veren Özlü, “Aynı zamanda Başiskele’mizin gençlerini yakından tanımak için hem gençlerimize, hem ebeveynlerine sorular sorduk. Profesyonel araştırma firmaları eliyle, sahada anket çalışmaları gerçekleştirdik. Bu anketlerden edindiğimiz en önemli önceliklerden birinin iş gücüne katılım olduğu geri bildirimi ile zaten seçim beyannamemizde de yer alan, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezimizi (BAŞKİM) hayata geçirdik. Bu merkezimiz ile iş arayan ve işveren arasındaki köprü kurarak istihdama destek sağlıyoruz. Ayrıca mesleki eğitim kurslarımızla da gençlerimizin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamalarına olanak sunuyoruz” dedi.

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Nüfusun %46’sının genç olduğu bir kent olma şansını, fırsata çevirdiklerini belirten Özlü, “Bu kentin gencini her şeyin üstünde âlâ görüyoruz. Gelenekten geleceğe bu fırsatı harmanlayarak gençlerimizi iyi tanıyor ve onların istediği her şeyi önüne seriyoruz. Bugün birçok kurum gençlik faaliyetlerinde 18-30 yaş aralığını baz alırken, biz 4-29 yaşı baz alarak hizmetlerimizi planlıyoruz. Böylece sadece bugünün değil, yarının gençlerine de hizmet ediyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

2021 YILINI GENÇLİK YILI İLAN ETTİK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduktan kısa bir süre sonra tüm dünya olarak mücadelesini verdiğimiz Koronavirüs salgınına rağmen gençlerimizle her fırsatta birçok etkinlikle buluştuk, onlarla temasımızı hiç koparmadık. Gençlerimize yönelik hizmetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Daha sonra bunun adını koyalım dedik ve 2021 yılını gençlik yılı olarak ilan ettik” dedi.

GÜZEL İŞLER YAPACAK BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ

Özlü, “Biz göreve geldiğimizde vatandaşlarımız, bizden her şeyden önce gönüllere dokunan işler güzel işler yapmamızı istedi. Biz bu şiarla yaptığımız işlere güzel işler dedik. Ama yaptığımız bu işler kadar önemli hatta daha da önemlisi bizden sonraki güzel işleri devam ettirecek bir nesil yetiştirmek. Âlâ bir gençlik… Biz gençlerimizin eleştirmeni değil yardımcısıyız. Biz gençlerimizin yol göstericisi değil yol arkadaşıyız. Biz gençlerimizin yoluna ışık tutan değil, onların ışığıyla geleceğimize yol yapanlarız. Tüm ekibimizle, tecrübemizle, heyecanımızla ortak geleceğimiz için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok koşacağız” dedi.

GELECEK GENÇLERİN ELLERİNDE YÜKSELECEK

Özlü, “Gelişime, yenilikçi düşünceye, ahlâk odaklı, akılcı yaklaşıma sahip, geleceğe yön verme arzusu taşıyan bir gençlik hareketiyle güzel ahlâkı, sağlam duruşu, engin fikri ve zekasıyla, en derin manada Genc-i Âlâ ile gelecek gençlerin ellerinde yükselecek. Tarihini, kültürünü ve manevi değerlerini bilen, siyasette, icraatta, faaliyette aktif, sporda, sanatta, bilimde maarif, kendine ve kentine her daim katkı sağlayacak vizyona sahip, sorumluluk sahibi âlâ bir gençlik hayal ediyoruz. Bu hayal ile kentimizde güzel işler yapıyor ve bu işleri daha ileriye taşıyacak âlâ bir gençlik modelini bugün itibariyle başlatıyoruz. Bu model katılımcı belediyeciliğin en önemli ayağı niteliğinde” dedi.

BAŞİSKELEMİZE HAYIRLI OLSUN

Özlü, “Dijital çağda tamamen gençlerimize hizmet eden bir yeni nesil belediyecilik örneği aynı zamanda. Başiskele’de güzel işler bir bir hayata geçerken en önemli gücümüz geleceğe şekil veren gençlerin enerjisi, dinamizmi ve katılımcı yaklaşımı olacak. Geleneklerimiz ile geleceğimizin beklentilerinin pekişeceği birçok alanda hizmet sağlayan Genc-i Âlâ gençlik hareketi gençlerimize, gençliğimize ve güzel Başiskelemiz’e hayırlı olsun” dedi.

GENC-İ ÂLÂ BAŞİSKELE MODELİNDE NELER VAR?

Genc-i Âlâ’yı gençlere anlatan Başkan Yasin Özlü, “Başiskele’de var olan iş imkanını tüm gençlerimizin vasıflarıyla eşleştiriyor, birçok eve ekmek götürmeye vesile iş kapılarını aralamaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu yeni nesil bir gençlik merkezini ilçemize kazandıracağız.Bu merkezimizde greenbox stüdyolarından sanat atölyelerine, spor merkezlerinden toplantı salonlarına kadar kentin tamamına hizmet edecek, birçok gençlik organizasyonuna ev sahipliği yapacak kompleks bir yapı niteliğinde. Genç kardeşlerimizin bu merkezden çıkacağını sanmıyorum” dedi.

GENÇHANE VE GENÇBÜS

Gençlik merkezlerini mahallelerde gençlerimizin ayağına kadar getiriyoruz. Başiskele lokasyon olarak dağınık bir yerleşime sahip. Her bölgedeki gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda Altınkent’teki Gençhanemiz hizmette. İkincisi de yolda. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda da sizlere duyuracağımıza inanıyorum. Gençlik nerede biz oradayız! Gençlik merkezlerimiz ve Gençhanelerimize erişemeyecek olan gençlerimiz için kilometrelerce yol yapıp gençliğe erişecek mobil hizmet aracımız. GENÇBÜS’ümüz de hizmetinizde olacak.

MÜZİK VE DİL OKULLARI

Gençlik merkezlerimiz, genç hanelerimiz ve gençbüslerimiz gibi merkezlerimizde müzik okulları gerçekleştireceğiz. 4 yaşından 29 yaşına kadar sesten piyano, bağlama, gitara kadar birçok dalda müzik eğitimlerimiz devam ediyor.Bugünün olmazsa olmazı, kariyer ve mesleki gelişimde büyük öneme sahip yabancı dil eğitimi için dil okullarımızı planlıyoruz. İnglizce’den Arapça’ya kadar birçok dilde eğitimlerimizi planlıyor Eylül ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ 2. ETABI

Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz Başiskele Çocuk Üniversitemizin kapasitesini arttırarak 2. etabını açtık. Üniversitemizin zeka testleri ile ve komşu şehirlerden dahi öğrencilerimizin de yer aldığı okulumuz, geleceğin dâhilerini yetiştirmeye şimdiden âlâ bir gençliğe hizmet etmeye devam ediyor. Başiskele’de yaşayan çocuklarımızın robotik ve kodlamadan ebru sanatına, dramadan temel yaşam becerilerine, akıl oyunlarından bilimsel çalışmalara kadar birçok branşta eğitim aldığı, eğlenerek öğrendiği bir eğitim merkezi.

YAZ AKADEMİSİ

Pandemi ve kapanmalar dolayısıyla hizmet veremediğimiz çocuk akademisi hizmetlerini yaz boyunca sürdüreceğiz. Hatta şu anda genciala.basiskele.bel.tr web sitemize girerek online başvuru da yapılabilmekte. Gençlerimizin yine bizlerden istediği bir kütüphane ihtiyacı hasıl oldu. Barbaros Mahallesinde inşaatı devam eden gençlerimize hitap eden önünde bir kafeterya da barındıran son derece şık mimarisi ile kentimize büyük güzellik katacağına inandığım kütüphanemiz tamamlanıyor.

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Çocuklarımızın kitapla büyümesi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırarak kitap sevgilerini arttırabilmek için ilçemizin ilk çocuk kütüphanesini yapıyoruz. Serdar Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Parkımızdaki belediyemize ait bir binamızı çocuklarımıza özel bir kütüphaneye dönüştürüyoruz.

SPOR SALONLARI

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” düsturuyla gençlerimizin aktif olarak kullandıkları spor salonlarımızı hepiniz biliyorsunuz. 12 spor salonumuz da 1 Haziran itibariyle Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yine gençlerimizin ve kendini genç hissedenlerin hizmetinde. Yine gençlerimizin hem anketlerde hem de her fırsatta bire bir bizlerden talep ettiği gibi yaz spor okullarımızı da başlatıyoruz. Hatta yine şu anda online başvuru için genciala.basiskele.bel.tr adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

BAŞİSKELE BELEDİYESPOR

Spor okullarımızda keşfettiğimiz gençlerimizi de dahil edeceğimiz spor kulübümüzde birçok gencimiz amatör veya profesyonel sporcu imkanı bulacak. Başiskele Belediyespor’da birçok spor branşına yer vereceğiz ve gençlerimize sportif aktivite kadar sportif başarı imkanı da sunacağız. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz. Amatör spor kulüplerine malzeme desteği gibi tüm kulüplerimizin her zaman destekçisi olmaya da devam ediyoruz.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK

Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz amatör spor kulüplerine malzeme desteği gibi tüm kulüplerimizin her zaman destekçisi olmaya da devam ediyoruz. Doğayla iç içe bir ortamda sadece gençlerin kullanabileceği alanda gençlerimiz kampa girecekler.Tepecik Mahallemiz’deki Tepecik Kamp Merkezimiz kamp organizasyonlarına en yakın zamanda ev sahipliği yapacak. Başiskele Sahili’nde hayata geçireceğimiz bir diğer kamp merkezimiz de güzel deniz manzarası ve havasıyla tüm gençlerimize kamp deneyimini yaşatıyor olacak.

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI

Geleceğin trafik kahramanlarını da unutmuyoruz. Barbaros Mahallesi’nde bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkımız’da geleceğimizin teminatı çocuklarımızı daha erken yaşta trafik eğitimine sokuyor. Onlara trafik kurallarını yaşayarak öğretme imkanı sunuyoruz. Çocuklarımız bu parkta hem eğleniyor hem de en zor kuralları bile kolaylıkla öğrenebiliyor.

AİLE YAŞAM MERKEZİ VE EVLİLİK OKULU

Seçim öncesi yaptığımız ankette edindiğimiz bir gurur verici veri de Başiskele’nin gençlerininTürkiye gençlerinin üstünde aile yapısına ve birliğine önem veriyor olmasıydı. Bizler bunu destekleyecek şekilde hepinizin hali hazırda bildiği diyetisyen ve psikolog desteklerinin de yer aldığı aile yaşam ve danışma merkezimiz ve evlilik okulumuz gençlerimize hizmet veriyor olacak.

DİJİTAL GENÇLİK HAMLESİ

Şimdiki nesil, dijitalin nesli. Özellikle Koronavirüs salgını süreci de gösterdi ki dijital ağı olmayan her alan çöküşe uğradı. Gençlik zaten bu ağı en iyi şekilde kullanıyor. Bizler de bu sebeple size daha önce de söylediğim gibi bir web sayfası kurduk. Bu web sayfamız sayesinde gençlerimiz tüm hizmetlerimize rahatlıkla erişebilecek. Online eğitim ve başvurularını gerçekleştirecek. İstediği zaman “Yasin abisine yaz”abilecek. Şimdiden sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

YENİ NESİL KARTVİZİT İLE İNTERNET HEDİYESİ

Gençlerin interneti daha etkin ve yetkin kullanabilmesi için gençlere GB hediyeli kartvizitlerimizi de dağıtmaya devam edeceğiz. Başiskele’nin Genc-i Âlâ’sının içeriğini detaylı bir şekilde etkili bir sunumla anlatan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, herkesin Başiskele’nin âlâ gençlerini konuşacağını söyledi. Başkan Özlü, “Fatih Sultan Mehmet’in torunları, Başiskele’yi fethetti yetmedi, Başiskele’yi tüm yurda, tüm dünyaya öğretti. Tüm herkesin gurur duyacağı, kendini geliştiren, kendine değer veren, ailesine, arkadaşlarına, çevresine, yaşadığı yere, dünyaya, insanlığa değer katan âlâ gençleri, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Aranan sensin genç arkadaşım. Beklenen sensin genç dostum. Gelecek sensin” şeklinde konuştu.