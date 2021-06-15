15 Haz 2021 - 14:06- Gündem

5 çocuk babası koronaya yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 5 çocuk babası Muhsin Akkavuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti