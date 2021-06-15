Gölcükspor’da kongre günü

37 yıl sonra amatör lige düşerek üzen Gölcükspor olağan genel kurulunu bugün yapacak. Kongre daha önceki duyuruda kulüp binası önünde olacaktı ancak yağışlı hava ihtimalinden ötürü genel kurul Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’na alındı. 14.00-17.00 saatleri arasındaki genel kurulda Temel Ertem tek liste ile başkanlığa aday olacak.
TARİHİ GENEL KURUL
Amatör ligde mücadele edecek kulübün kongresi olması açısından farklı bir atmosferde gerçekleşecek olan genel kurulda 399 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Temel Ertem’in 21 kişilik listesinde Samet Taşdelen, Av. Burak Şahin, Hulusi Uzuner, Hüseyin Dilber, Keramettin Tetik, Kemal Akkaya ve Recep Aydoğdu’nun da olacağı öğrenildi. Bir önceki yönetimin başkanvekili olan Ahmet Arık da Ertem’in listesine girecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.