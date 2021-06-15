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15 Haz 2021 - 19:00- Spor G: 15 Haz 2021 - 15:26

Gölcükspor’da kongre günü
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37 yıl sonra amatör lige düşerek üzen Gölcükspor olağan genel kurulunu bugün yapacak. Kongre daha önceki duyuruda kulüp binası önünde olacaktı ancak yağışlı hava ihtimalinden ötürü genel kurul Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’na alındı. 14.00-17.00 saatleri arasındaki genel kurulda Temel Ertem tek liste ile başkanlığa aday olacak.

TARİHİ GENEL KURUL

Amatör ligde mücadele edecek kulübün kongresi olması açısından farklı bir atmosferde gerçekleşecek olan genel kurulda 399 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Temel Ertem’in 21 kişilik listesinde Samet Taşdelen, Av. Burak Şahin, Hulusi Uzuner, Hüseyin Dilber, Keramettin Tetik, Kemal Akkaya ve Recep Aydoğdu’nun da olacağı öğrenildi. Bir önceki yönetimin başkanvekili olan Ahmet Arık da Ertem’in listesine girecek.

15 Haz 2021 - 19:00 - Spor

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