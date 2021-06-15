Başkan Hürriyet, Yalovalı başkanları ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yalova Belediyesi’nin kendinden önceki dönemdeki zimmet olayını belgeleriyle açığa çıkaran ve bu nedenle merkezi iktidar tarafından ‘zimmetle’ suçlanarak açığa alınan CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ı makamında ağırladı.

NEZAKET ZİYARETLERİ

Halen görevine iade edilmeyen belediye başkanı Vefa Salman’a ziyaretinde eşi Elif Salman, Çınarcık eski Belediye Başkanı Avni Kurt ve Çınarcık Hanımelleri Kooperatifi Başkanı olan eşi Elif Kurt ile CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı da eşlik etti.

HEDİYE KOOPERATİFTEN

Belediyenin faaliyetleri ve kadınla ilgili çalışmaların sohbet konusu olduğu samimi ziyarette Çınarcık Hanımelleri Kooperatifi Başkanı Elif Kurt, kooperatiflerinde kadınların kendi elleriyle hazırladığı ürünleri başkan Hürriyet’e hediye etti.