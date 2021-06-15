Vaka sayısı ve can kaybında artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 15 Haziran Salı gününün verilerine göre, 223 bin 846 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635’e ulaştı.
YENİ VAKA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI
Bugün, semptom gösteren 532 hastayla birlikte 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28’e çıktı. Can kaybı da 84 artarak 48 bin 879’a ulaştı.
886 AĞIR HASTA VAR
Son 24 saatte, 4 bin 186 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 886 oldu.
DÜN 5 BİN 626 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 14 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 428 hastayla birlikte 5 bin 626 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 74 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 585 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.