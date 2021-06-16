Orhan taşkıran vefat etti

Izmitin tanınan ve sevilen simalarından olan en eski şehir ici taşımacılarından ve eski kooperatif yöneticilerinden olan orhan taşkıran (71) vefat etti. Akşam saatlerine doğru Derince Çenesuyu mevkiindeki evinin bahçesinde fenalaşan OrhanTaşkıran ambulansla derince eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilen orhan taşkıran tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve vefat etti.5 çocuk babası olan orhan taşkıran çarşamba günü toprağa verilecek.