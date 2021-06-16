İzmit'in göbeğinde yangın paniği! Çatı alev alev yandı

Alınan bilgiye göre İzmit Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Gürbüz Apartmanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yan binadaki İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün binasına da sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken her iki binada da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.