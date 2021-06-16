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16 Haz 2021 - 01:39- Asayiş G: 16 Haz 2021 - 01:45

İzmit'in göbeğinde yangın paniği! Çatı alev alev yandı

İzmit Tepecik Mahallesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Gürbüz Apartmanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yan binadaki İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün binasına da sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken her iki binada da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, itfaiye, İzmit belediyesi

16 Haz 2021 - 01:39 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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