Büyükşehir’den, doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen mayıs ayında Derince ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ekili tarlaları zarara uğrayan çiftçilere, tamamı hibe yem bitkileri tohumluk desteği verecek.

BİRÇOK KONUDA DESTEK SAĞLANIYOR

Yüzde 50 hibeli modern seradan tohum ve fide desteğine, toprak analizinden danışmanlık hizmetine kadar pek çok konuda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” gibi Kocaeli’ye değer katan projelerle de diğer şehirlere örnek oluyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tarımsal alanların ve yapıların modernizasyonu amacıyla da çiftçilere teknik destek sağlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR ÇİFTÇİLERİN HER ZAMAN YANINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerle özellikle pandemi döneminde çiftçilerin gelirinin artırılması ve pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri teşvik ediliyor. Büyükşehir, ayrıca dolu ve sel gibi afetlerden ürünleri zarar gören çiftçilere de çeşitli destekler vererek, her zaman yanında oluyor.

ÇİFTÇİLERE YEM BİTKİLERİ TOHUMLUĞU DESTEĞİ

Bu kapsamda, geçen mayıs ayında, Derince ilçesi Kaşıkçı, Tahtalı, Çavuşlu ve Geredeli mahallelerinde şiddetli dolu nedeniyle hasar gören tarlaların sahiplerine, Büyükşehir Belediyesince yem bitkileri tohumluk desteği verilmesi kararlaştırıldı.

İNCELEMELER YAPILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla doludan zarar gören bölgeye giden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, burada hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu, çiftçilerle görüştü. Derince Ziraat Odası Başkanı İsmail Demir’in de eşlik ettiği incelemelerde, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit tutanağı tutuldu.

ZARAR ORANINDA

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclisince, Kaşıkçı, Tahtalı, Çavuşlu ve Geredeli mahallelerinde hasar gören yaklaşık 2000 dekar tarla sahibi çiftçiye tamamı hibe, yerli ve milli yem bezelyesi, yem buğdayı, arpa ve yulaf tohumları desteği verilmesi kararlaştırıldı. Yem bitkileri tohumları, hasar tespit tutanağında belirlenen zarar oranında çiftçilere sonbaharda teslim edilecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarları ve çiftçiler, tamamı hibe yem bitkileri tohumluk desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.