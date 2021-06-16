Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
16 Haz 2021 - 12:15- Gündem G: 16 Haz 2021 - 12:20

Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasıyla artık vatandaşlar randevu aldıkları gün aşı olmaya gidebilecekler. Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi.
mask

Koronavirüsle mücadelede aşılama önemli yer tutarken ülkemizde günlük yapılan aşı miktarı rekor kırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son 24 saatlik aşılama miktarını paylaşıp yeni rekoru 1 milyon 240 bin 311 olduğunu söyledi.

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt vererek yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi.

TOPLAM DOZ MİKTARI 36 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 11.22 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 22 milyon 268 bin 7, ikinci doz 13 milyon 973 bin 218 oldu. Böylece toplam doz miktarı 36 milyon 241 bin 225'E ulaştı.

İLLERE GÖRE AŞILAMADA SON DURUM

Dün akşamki verilere göre; İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 948 bin 763, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 273 bin 519 olmak üzere toplamda 6 milyon 221 bin 282, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 872 bin 112, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 170 bin 285 olmak üzere toplamda 3 milyon 42 bin 397, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 484 bin 742, ikinci doz aşı sayısı 954 bin 54 olmak üzere toplamda 2 milyon 438 bin 796 doz olarak kayıtlara geçti.

# sağlık
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
Kocaeli'de, organize sanayi bölgesinde aşılama başladı mask
Kocaeli'de, organize sanayi bölgesinde aşılama başladı
1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı mask
1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı
Koronavirüsten 183 kişi hayatını kaybetti mask
Koronavirüsten 183 kişi hayatını kaybetti

16 Haz 2021 - 12:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.302.236 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kırtasiye temizlik ve mefruşat malzemesi satın alınacak mask
Kırtasiye temizlik ve mefruşat malzemesi satın alınacak
Sosyal ve sportif amaçlı eğitim kursları hizmeti alınacak mask
Sosyal ve sportif amaçlı eğitim kursları hizmeti alınacak
Büyükşehir’den, doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek   mask
Büyükşehir’den, doludan tarlaları zarar gören çiftçilere destek  
Başiskele’de cadde ve sokaklar elden geçiyor   mask
Başiskele’de cadde ve sokaklar elden geçiyor  
Körfez Himmetli köy yolu genişletiliyor   mask
Körfez Himmetli köy yolu genişletiliyor  
Kartepe Genç Akademi çok beğenildi   mask
Kartepe Genç Akademi çok beğenildi  
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat...
28 yaşındaki genç kız kansere yenildi mask
28 yaşındaki genç kız kansere yenildi
İmparatorlukların şehri İzmit'i daha önce hiç böyle görmediniz mask
İmparatorlukların şehri İzmit'i daha önce hiç böyle görmediniz
27 yaşındaki genç kendini astı mask
27 yaşındaki genç kendini astı
AVM terasından atlayan genç kız hayatını kaybetti mask
AVM terasından atlayan genç kız hayatını kaybetti
Bahçede otururken yılan soktu! mask
Bahçede otururken yılan soktu!

GALERİ

Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası mask
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi mask
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL