Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da geçen sezon etkili performans ortaya koyan Burak Altıparmak’la yola devam kararı alındı. Birçok takımın transfer listesinde bulunan tecrübeli futbolcu, alacakları konusunda sıkıntı yaşıyordu. Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimi bu meseleyi ortadan kaldırdı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Son iki sezondur
Bursasporumuzun formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile geçen sezondan kalan alacaklarıyla ilgili anlaşma sağlanmıştır. Burak Altıparmak önümüzdeki sezon da kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine yeni sezonda başarılar dileriz.” Burak Altıparmak’ın sözleşmesi 2022’de sona eriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.