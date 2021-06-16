İzmit Körfez'de 550 m² depo icradan satılık

Kocaeli İzmit 5191 Ada, 8 Parsel, Körfez mahalle/köy, bir katlı çelik konstrüksiyon ve arsası --Sevim Serin (1576/100049) VE (13432/100049) hisse değeri satılacaktır 18/02/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre ; Adres olarak Sanayi Mahallesi Mesutlar Sokak No: 37 İzmit -Kocaeli'dir. İzmit merkezi yakınında, sanayi bölgesinde, sanayi sitesi yanında yer almaktadır.

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