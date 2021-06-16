Kılıçdaroğlu 24 Haziran’da Kocaeli’de

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de gerçekleştireceği programların tarihi belli oldu. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran Perşembe Günü ilimize geleceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu ilimize yapacağı ziyaretlerde Karamürsel ve Gebze ilçelerinde düzenlenecek programlara katılım sağlayarak farklı kesimlerle buluşacak. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programının detaylarını tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.