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16 Haz 2021 - 13:05- Siyaset G: 16 Haz 2021 - 13:20

Kılıçdaroğlu 24 Haziran’da Kocaeli’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kıçıldaroğlu, Kocaeli’deki programı için 24 Haziran Perşembe günü ilimize geliyor

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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de gerçekleştireceği programların tarihi belli oldu. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran Perşembe Günü ilimize geleceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu ilimize yapacağı ziyaretlerde Karamürsel ve Gebze ilçelerinde düzenlenecek programlara katılım sağlayarak farklı kesimlerle buluşacak. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programının detaylarını tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.
# chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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16 Haz 2021 - 13:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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