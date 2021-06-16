Sosyal ve sportif amaçlı eğitim kursları hizmeti alınacak

2021 YILI SOSYAL VE SPORTİF AMAÇLI EĞİTİM KURSLARIHİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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