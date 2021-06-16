Hat 16 ve 59’da tramvay aktarmalı seferler başlıyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 ve 59 no’lu hatlarda düzenlemeye gitti. Bu kapsamda hat 16 ve 59’da tramvay aktarmalı seferler 21 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

21 HAZİRAN PAZARTESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ulaşım imkanlarından daha rahat yararlanabilmesi için hat güzergahlarında değişiklik yapıyor. Bu kapsamda 16 ve 59 no’lu hatlarda tramvay aktarmalı sefer hizmeti başlıyor. 16 no’lu hat güzergahında yapılan düzenleme ile 21 Haziran Pazartesi günü itibariyle Doğu Kışla istasyonundan ücretsiz tramvay aktarmalı olarak hizmet vermeye başlayacak.

ÜCRETSİZ AKTARMA

59 no’lu hat güzergahında yapılan düzenleme ile 21 Haziran Pazartesi günü itibariyle İzmit Gar ve Fuar istasyonundan ücretsiz tramvay aktarmalı olarak hizmet vermeye başlayacak.