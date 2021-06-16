Passolig yazılımının maliyeti 25 milyon lira!

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun ve ile Başkanvekili Harun Kaya, Türkiye - Galler Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Sayın Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri Akın ve Türkiye Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Fethi Demircan ile bir araya geldi.

33 BİN KİŞİLİK STAT

Engin Koyun’un gündeminde passolig konusu vardı. 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadı’nda turnike yazılımının yapılması gerekiyor. Kocaeli Stadı 33 bin kişilik olduğu için yazılımın maliyeti 25 milyon lirayı buluyor. 1. Lig’deki tüm takımların statlarında da bu yazılımın olması gerekiyor.

SORUMLU YÖNETİCİ EKREM CAN

Spor bakanlığının, Kocaeli Stadı’na passolig turnike yazılımının yapılması ile ilgili olarak vereceği talimatın ardından konunun çözüleceği düşünülüyor. Kocaelispor’un yöneticilerinden Ekrem Can stat ile ilgili eksikliklerle ilgileniyor. Kocaelispor Kulübü de 13 Ağustos’ta başlayacak olan yeni sezon öncesi bu önemli sorunun en kısa sürede çözülmesi için temaslara devam ediyor.