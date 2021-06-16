Gölcükspor'da başkanlık seçimi

Gölcükspor Yönetim Kuırulu 18 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar alan mevcüt yönetim alınan karar doğrultusunda ise ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı için ikinci genel kurul başkanlık seçimi Gölcük Kongre Sarayında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurulunda Kırmızı Siyahlılar başkanını seçti.

Gölcükspor kongresini gerçekleştirdi. Kongreye tek liste ile katılım sağlayan Temel Erten Gölcükspor’un yeni başkanı seçildi. Gölcükspor’un kongresine Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Şevket kaba, Gölcük eski Belediye Başkanı Zekeriya Savaş, KASKF Başkan Yardımcısı Hüseyin Bat, İlçemizin siyasi parti ilçe başkanları, temsilcileri, Sendika başkanları, STK Başkanları ile spor camiasının önemli isimleri katılım sağladı.

Divan Başkanlığına Necmi Kocaman, Divan Katip üyeliklerine Vedat eren Ertuğrul Kadakal ve Davut Uzun seçildi.

Hüseyin Çardak, ‘1 Temmuz 2019’da büyük bir gururla başladığımız görevimizi bugün bitiriyoruz. Genel kurul bana ve ekibime onurlu ve güzel bir görev vermiştir. Hatalarımız olmuştur. Bugüne kadar bize destek veren herkese teşekkür ederim. Geriye baktığımızda sonuç olarak alt lige düştük. Tüm Gölcük halkından ve dostlarımızdan özür dileriz. Buna rağmen ekibime şahsıma edilen haklı haksız eleştirilere rağmen kulübümüze en iyi şekilde, temsil etmeye çalıştık. Şahsımın ve arkadaşlarımın suçlanması nankörlük değil midir? Değerli konuklar görev sürem boyunca üzerime.okyanus dalgaları gibi yaratılan hüznü sizinle paylaştım. Sizlerin şimdi karşınızdayım. ben kimseyi hayalim boyunca aldatmadim.Gorevime büyük sevinçle geldim bugün buruk şekilde görevimi bırakıyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan hepinize teşekkür ediyorum’ dedi.

Gölcükspor Başkan adayı Temel Erten, ‘Kongremize hoş geldiniz şeref verdiniz. Ben bu görevi iki gün önce Sayın Ali Yıldırım Sezer başkanım tevdi etti. Bende 2 gün boyunca yönetim kurulumu Gölcük’e yakışır biçimde kurdum. İnşallah yönetimimle Gölcükspor’un bir üst lige çıkartacağımızdan kimse şüphe duymasın. birlik ve beraber içinde olacağız. Bizleri destekleyeceğiz kalben inanıyorum. bugüne. kadar bu takıma başkanlık yapmış, vefat etmiş kardeşlerimiz varsa onlara Allah’tan rahmet diliyorum, sağ arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben yeni seçilecek yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum’ dedi.,

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ‘Öncelikle sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Az önce mevcut başkanımız Hüseyin bey ile 36 yıl sonra bir alt lige düşme söz konusu ancak. ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gölcükspor ilimizin en büyük markalarından birisidir. Yeri 3. lig imkan verdiği de de 2. ligdir. Bu güzel takıma güzel hizmet edenler var. Allah razı olsun hepsinden. 2019 yılında yönetime seçilen arkadaşlarımız Gölcükpor’u bu duruma düşürmek istemezlerdi. ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ben yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Bizler bugün hep birlikte daha da çok desteklemeye devam edeceğiz. El birliği ile gayret ettiğiniz zaman her hedefe ulaşırız. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza bu önemli süreçte başarılar diliyorum’ dedi.

Kaymakam Cengiz Karabulut, ‘2019- 29 Ağustos’ta ilçemizde göreve başladığımızda brifing dosyasını incelediğimde ilçemizin ne kadar spora yatkın olduğunu, STK’ların ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Gölcükspor’u her zaman destekledik. Tabi sporda yenmekte yenilmekte var, sporun doğasında olan unsur bu. Bunu böyle kabullenmek lazım. 36 yıl boyunca durumunu istikrarlı bir şekilde koruyan Gölcükspor’un bu durumu bir yol kazası olarak görülmeli. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu süreçte hep beraber, el birliği ile yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın gayretiyle hedefimize ulaşacağız. Bizim rakibimiz bir, hedefimiz belli. Bu yol kazasını bu sene sonlandırıp, tekrar Gölcükspor’umuzu hak ettiği yere taşırız/ Ben iki yıldır görev yapan ve zor bir görevi üstlenen Hüseyin Çardak ve ekibine gösterdikleri çaba için tebrik ediyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Bizde Kaymakamlık olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. İnşallah önümüzdeki sezon bir üst lige çıkıp bu güzel takımı hak ettiği yerde göreceğiz’ dedi.

Çardak dönemi ibra edildi

Konuşmaların ardından Hüseyin Çardak’ın başkanlık döneminin Yönetim, Mali, Denetim ve Faaliyet Raporları okundu. Çardak, dönemi oy çokluğu ile kabul edildi.

Temel Erten oybirliği ile başkan seçildi

Daha sonra kongrede başkan adayı Temel Erten’in yönetim listesi okundu. Gölcükspor’un yeni başkanı oy birliği ile Temel Erten seçildi.

GÖLCÜKSPOR YÖNETİM (ASİL)

Temel Erten (Başkan), Ahmet Arık, AYDIN Barış, Burak Şahin, Emre Aslan, Hulusi Uzuner, Hüseyin Dilber, Hüseyin Bat, İbrahim İnanc Çakıroğlu, Kadir Özdemir, Keramettin Tetik, Kerem Musaoğlu, Murat Ağacan, Osman Aydın, Olcay Balaban, Ömer Şekerci, Recep Yaşar, Sabri Ersan, Semih Sofu, Serkan Ateş, Uğur Can Ellibeş

YÖNETİM YEDEK

Arif Kurusakız, Adem Kurt, Üsame Sağlam, Yılmaz Olhan, Erkan Gönenç, Murat Uzuner, Fetih Seymen, Mevlüt Gül, Nihat Motor, İbrahim Uzuner, Cemre Kurtuluş, Emrah Kurakbelli, Zafer Aras, Kemal Sarı, Şenol Şimşek, Hasan Ömer Bayrak, Mehmet Kızıltan, Mücahit Atakan, Şener Meteer, İlyas Aydın Akman

DENETLEME KURULU (ASİL)

Murat Can, Samet Taşdelen, Ekrem Aktuğ

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Erhan Ayar, Tuncay Zeyrek, Ünal Çobanoğlu