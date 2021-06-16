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16 Haz 2021 - 16:52- Gündem G: 16 Haz 2021 - 16:54

SAS, ücretsiz olarak veri okuryazarlığı kaynakları sunuyor  

Yeni online kurs ve K-12 kaynakları, insanların verilerin ve sorgulanabilir bilgilerin dünyasında gezinmelerine yardımcı oluyor  

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Analitik lideri SAS, insanların verilerle dolu bir dünyada gezinmelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmak için ücretsiz veri okuryazarlığı kaynakları sunuyor. Veriden yararlanma, verileri tüketme, yorumlama ve anlama becerisine karşılık gelen veri okuryazarlığı, günümüz dünyasında ve iş yerlerinde başarı için temel bir yetkinliğe karşılık geliyor. Düzenlediği yeni kurs ve eğitimciler için sağladığı ücretsiz kaynaklar sayesinde SAS, veri okuryazarlığını herkes için erişilebilir hale getiriyor. 

SAS Türkiye aynı zamanda Türkiye Bilişim Vakfı ile 2019 yılında hayata geçirdiği Dijital Teknoloji Geliştiriciler sosyal sorumluluk projesiyle genç veri bilimcileri yetiştirilmesine destek oluyor. Geleceğin meslekleri konusunda donanımlı gençler yetiştirilmesine ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında gerçekleştirilen workshop ve seminerler de dahil olmak üzere 5 bin gence ulaşıldı. Şu an 20 üniversitenin dahil olduğu programa Türkiye’nin farklı bölgelerinden üniversitelerin dahil olması ve veri bilimi konusunda farkındalık oluşturularak Türkiye’deki tüm üniversitelerde öğrencilerin erişimine sunulması hedefleniyor. Çevrimiçi olarak ve geniş yelpazede sunulan veri okuryazarlığı eğitimleri ile de verinin önemini, zor sorulara cevap bulmak için verinin nasıl yardımcı olabileceğini aktaran değerli içerikler sunuluyor. 

SAS CEO'su Jim Goodnight, şunları söylüyor: "SAS, dünyamızı anlamamıza, iyilik yapmamıza ve sorunları çözmemize yardımcı olmak üzere verinin gücünün farkında. Birbiri ile bağlantılı ve veri açısından zengin toplumumuzda verileri günlük yaşamda uygulama ve kullanma yeteneği, yalnızca veri bilimciler ve matematikçiler için değil, herkes için çok önemli."

Sosyal medya içeriğinden akıllı saatlere, ev sağlığı monitörlerine kadar veriler, hayatımızın temel bir parçası haline geldi. Bu, özellikle COVID-19 salgını sırasında iyice belirginleşti.

Veri okuryazarlığı kursu günümüzün yanlış bilgilendirmeyle mücadelesine dayanıyor

Küresel salgın, veri okuryazarlığı becerilerine olan kritik ve acil ihtiyacı daha önce görmediğimiz net bir biçimde vurguladı. Bazıları doğru, bazıları yanlış, çoğu önyargılı ve bazen yanıltıcı bilgi akışı karşısında birçok insan, karşılaştıkları verileri anlamlandırma noktasında hazırlıksız yakalandıklarını düşündü.

 

Data Literacy Essentials adlı yeni SAS veri okuryazarlığı kursu, verinin temellerini aktarmanın yanı sıra veri okuryazarı olmanın ne anlama geldiğini anlatıyor. Verideki faydayı görme, verileri sorgulama, anlamı keşfetme, karar verme ve verileri iletme stratejilerini öğretiyor. Kurs, her biri pandemide bilgi akışıyla baş etmek ve problem çözmek için verileri kullanan bir ebeveynin, küçük bir işletme sahibinin ve bir halk sağlığı uzmanının yolculuklarını anlatıyor.

Kurs ayrıca verilerle çalışmanın etik zorluklarına da odaklanıyor. Veri etiği, verilerle çalışırken verdiğimiz ahlaki yargılar dahil olmak üzere verileri nasıl sorumlu bir şekilde aradığımızı, yorumladığımızı ve sunduğumuzu ifade ediyor. Kurs, önyargıların verilerle etkileşim ve iletişim şeklimizi nasıl etkilediğini kapsıyor. İnsanların verilerle anlattıkları hikayeleri sorgulama konusunda güven ve beceri kazanmalarına yardımcı olmayı, verilerle daha sorumlu bir şekilde çalışabilmemiz için yol göstermeyi hedefliyor.

Verinin kendilerine sunabileceklerini merak eden yeni nesil için K-12 kaynakları

SAS, yıllardır eğitimi destekleyerek öğrencilerin STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) becerilerini geliştirmek, veri bilimci yetiştirmek ve dijital yerliler için sınıf kaynakları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi, SAS yeni nesil için bir kaynak koleksiyonu yaratıyor: Veri ve teknolojinin kendileri için sunduğu imkanları merak eden bir nesil.

Akıllı arabalardan ve akıllı saatlerden ev sağlığı monitörlerine ve araba paylaşım uygulamalarına kadar veriler, günlük hayatımızın temel bir parçası haline geldi. Günümüzde öğrencilerin tükettikleri ve ürettikleri muazzam miktardaki veriyi daha iyi anlamaları gerekiyor.

Türkiye’de veri bilimi alanında binlerce gence ulaşılan Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi ile ilgili SAS Güneydoğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Tayfun Topkoç şu sözleri ifade ediyor: “Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesini geleceğin meslekleri arasında yer alan veri bilimi alanında donanımlı gençler yetiştirilmesine ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdik. Pandemiyle birlikte ivme kazanan dijitalleşme ekosistemine nitelikli iş gücü sağlamak ve gençlere ücretsiz olarak veri bilimi alanında eğitimler vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin değerli üniversitelerinin ve akademisyenlerinin de desteğiyle projemizi büyütmeye büyük bir şevkle devam ediyoruz.” 

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise: “Dijital Teknoloji Geliştiriciler sosyal sorumluluk projesiyle veri dünyasına donanımlı gençler kazandırarak sektörün gelişmesine katkıda bulunma amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başladığımız ilk günden bu yana kadar projenin gelişmesine katkı sağlayan ve birlikte çalışmalarımızı yürüttüğümüz değerli üniversiteler, akademisyenler ve öğrenciler sayesinde daha da büyük bir aile olmaya devam ediyoruz” dedi.

Öğrencilerin bu gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için SAS, aşağıdakiler dahil olmak üzere K-12 için veri okuryazarlığı kaynakları sağlıyor:

Bu yazın sonlarında kullanıma sunulacak olan DataFly, K-12 öğretmenleri ve öğrencileri için ister yüz yüze ister sanal olarak olsun, öğrencilerden gerçek zamanlı veri toplamanın ve keşfetmenin basit, hızlı ve ilgi çekici bir yolunu sunan ücretsiz bir kaynak.
CodeSnaps, yalnızca bir robot ve bir iPad® gerektiren iş birliğine dayalı bir kodlama ortamıdır. Öğrenciler, basılı kod bloklarını kullanarak bir program oluşturarak sorunları çözer ve programı Sphero, SPRK, SPRK + ve Ollie gibi bağlantılı bir robot kullanarak çalıştırır.
Data Drives, öğrencilerin okullarının topluluklarıyla etkileşim kurma yollarını yeniden gözden geçirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler sorular sorduklarında, veri topladıklarında ve ardından yanıtları analiz edip yorumladıklarında, sonuçları etkileyen faktörler hakkında eleştirel düşünmeye ve verilerin gücünü görmeye başlarlar.
Öğrencilere Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi hakkında bilgi veren ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için harekete geçmeleri için ilham veren ücretsiz uygulama ve web sitesi GatherIQ™
İnsanların medyadaki verileri doğru tüketmelerine yardımcı olan “News Literacy Project” ile ortaklık. Günümüzde artan bilgi kaynağı sayısıyla, medyadaki verileri anlamlandırmak, eleştirel düşünmenin yanı sıra temel bilgileri de gerektirir.

# proje, aile, covid-19

16 Haz 2021 - 16:52 - Gündem

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