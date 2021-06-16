‘Papetti’ Mahmut Eymirli’nin adı Akmeşe Cross alanında yaşayacak 

Spora ve tesisleşmeye verdiği destekle farklı kesimden sporcuların takdirini ve sevgisini kazanan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Motosiklet Topluğu Başkanı Volkan Üstün, yönetim kurulu üyeleri; Metin Kaplan, Murat Güler ve Seyit Argun, Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şube Başkanı Selahattin Ender, yönetim kurulu üyeleri; Ozan Akçay, Barış Semiz, Saygın Yamen ve Teoman Bozoğluer ile motosiklet tutkunları; İsmet Şahin, Serkan Şengil ve Emre Kutluer’i makamında ağırladı.
AKMEŞE’YE EYMİRLİ İSMİ VERİLECEK
Ziyarette; İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, meclis üyesi ve belediye koordinatörü Yaşar Kardaş ile belediye koordinatörü Hakan Yalçın, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa da hazır bulundu. Başkan Hürriyet, Akmeşe’de yapılan Süper Enduro ve Cross Yarış Parkuru’na kentin sevilen isimlerinden rahmetli Mahmut Eymirli’nin adını vermeyi düşündüklerini belirtti. Motosiklet tutkunları, rahmetli Papetti Mahmut’un isminin motocross alanında yaşayacak olmasından mutluluk duyacaklarını söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.