Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
16 Haz 2021 - 17:21- Gündem G: 16 Haz 2021 - 17:22

‘Papetti’ Mahmut Eymirli’nin adı Akmeşe Cross alanında yaşayacak 

İzmit’in sevilen motosiklet tutkunlarından olan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ‘Papetti’ lakaplı Mahmut Eymirli’nin adı İzmit Belediyesi tarafından Akmeşe Süper Enduro ve Cross Yarış Parkuru’na verilecek 

mask

Spora ve tesisleşmeye verdiği destekle farklı kesimden sporcuların takdirini ve sevgisini kazanan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Motosiklet Topluğu Başkanı Volkan Üstün, yönetim kurulu üyeleri; Metin Kaplan, Murat Güler ve Seyit Argun, Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şube Başkanı Selahattin Ender, yönetim kurulu üyeleri; Ozan Akçay, Barış Semiz, Saygın Yamen ve Teoman Bozoğluer ile motosiklet tutkunları; İsmet Şahin, Serkan Şengil ve Emre Kutluer’i makamında ağırladı. 


AKMEŞE’YE EYMİRLİ İSMİ VERİLECEK

Ziyarette; İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, meclis üyesi ve belediye koordinatörü Yaşar Kardaş ile belediye koordinatörü Hakan Yalçın, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa da hazır bulundu. Başkan Hürriyet, Akmeşe’de yapılan Süper Enduro ve Cross Yarış Parkuru’na kentin sevilen isimlerinden rahmetli Mahmut Eymirli’nin adını vermeyi düşündüklerini belirtti. Motosiklet tutkunları, rahmetli Papetti Mahmut’un isminin motocross alanında yaşayacak olmasından mutluluk duyacaklarını söyledi.
# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, Akmeşe

16 Haz 2021 - 17:21 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.302.236 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SAS, ücretsiz olarak veri okuryazarlığı kaynakları sunuyor   mask
SAS, ücretsiz olarak veri okuryazarlığı kaynakları sunuyor  
Darıca kıyıları da müsilajla kaplandı  mask
Darıca kıyıları da müsilajla kaplandı 
Çayırova’daki yeni hal  ihtiyaca cevap verecek  mask
Çayırova’daki yeni hal  ihtiyaca cevap verecek 
Edebi Hayat Okumaları  Projesi’nde sorular yanıtlandı mask
Edebi Hayat Okumaları  Projesi’nde sorular yanıtlandı
Kaymakam Alkan,  Ağrılılara konuk oldu mask
Kaymakam Alkan,  Ağrılılara konuk oldu
Karamürsel’de STK’lara  ‘Akıllı Şehir Stratejisi’ anlatıldı mask
Karamürsel’de STK’lara  ‘Akıllı Şehir Stratejisi’ anlatıldı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat...
İmparatorlukların şehri İzmit'i daha önce hiç böyle görmediniz mask
İmparatorlukların şehri İzmit'i daha önce hiç böyle görmediniz
28 yaşındaki genç kız kansere yenildi mask
28 yaşındaki genç kız kansere yenildi
27 yaşındaki genç kendini astı mask
27 yaşındaki genç kendini astı
AVM terasından atlayan genç kız hayatını kaybetti mask
AVM terasından atlayan genç kız hayatını kaybetti
Bahçede otururken yılan soktu! mask
Bahçede otururken yılan soktu!

GALERİ

Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı mask
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti böyle yaşadı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti mask
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kocaeli ziyareti
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın mask
Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası mask
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi mask
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL