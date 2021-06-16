Gölcükspor’da Temel Erten dönemi!

Gölcükspor’da yeni başkanını seçti. Seçime tek liste ile giren Temel Erten Gölcükspor’un yeni başkanı seçildi.
GÖLCÜK PROTOKOLÜNDEN YOĞUN İLGİ
Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleşen Gölcükspor'un kongresine Kaymakam Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Gölcük Eski Belediye Başkanı Zekeriya Savaş, Gölcük’ün siyasi parti ilçe başkanları, temsilcileri, sendika başkanları, STK Başkanları ile spor camiasının önemli isimleri katılım sağladı.
HÜSEYİN ÇARDAK: GURURLA BU GÖREVİ YAPTIM
Genel kurulda önce divan heyeti seçildi. Divan başkanlığına Necmi Kocaman, katip üyeliklerine ise Vedat Eren, Ertuğrul Kadakal ve Davut Uzun getirildi. Genel kurulda eski başkan Hüseyin Çardak söz aldı ve şu şekilde konuştu: '1 Temmuz 2019'da büyük bir gururla başladığımız görevimizi bugün bitiriyoruz. Genel kurul bana ve ekibime onurlu ve güzel bir görev vermiştir. Hatalarımız olmuştur. Bugüne kadar bize destek veren herkese teşekkür ederim.
HAKSIZ ELEŞTİRİLER BİZİ YORDU
Geriye baktığımızda sonuç olarak alt lige düştük. Tüm Gölcük halkından ve dostlarımızdan özür dileriz. Buna rağmen ekibime şahsıma edilen haklı haksız eleştirilere rağmen kulübümüze en iyi şekilde, temsil etmeye çalıştık. Şahsımın ve arkadaşlarımın suçlanması nankörlük değil midir? Değerli konuklar görev sürem boyunca üzerime.okyanus dalgaları gibi yaratılan hüznü sizinle paylaştım. Sizlerin şimdi karşınızdayım. ben kimseyi hayalim boyunca aldatmadim.Gorevime büyük sevinçle geldim bugün buruk şekilde görevimi bırakıyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan hepinize teşekkür ediyorum' dedi.
OY BİRLİĞİ İLE YENİ BAŞKAN ERTEN
Konuşmaların ardından Hüseyin Çardak'ın başkanlık döneminin yönetim, mali, denetim ve faaliyet raporları okundu. Çardak, döneminin ibraları oy çokluğu ile kabul edildi. Başkanlık seçiminde Temel Erten'in yönetim listesi okundu. Temel Erten ve listesi oybirliği ile başkan seçildi.
ERTEN: ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ
Gölcükspor’da yeni başkan Temel Erten şu şekilde konuştu: Bu görevi iki gün önce Ali Yıldırım Sezer başkanım tevdi etti. Bende 2 gün boyunca yönetim kurulumu Gölcük'e yakışır biçimde kurdum. İnşallah yönetimimle Gölcükspor'un bir üst lige çıkartacağımızdan kimse şüphe duymasın. Birlik ve beraber içinde olacağız. Bizleri destekleyeceğinize kalben inanıyorum.
SEZER: GÖLCÜKSPOR BÜYÜK BİR MARKADIR
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuşmasında şu ifadeleri verdi: Az önce başkanımız Hüseyin bey ile 36 yıl sonra bir alt lige düşme söz konusu ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gölcükspor ilimizin en büyük markalarından birisidir. Yeri 3. Lig ve imkan verildiğinde de 2. Lig’dir. Bu güzel takıma güzel hizmet edenler var. Allah hepsinden razı olsun.
EL BİRLİĞİ İLE
2019 yılında yönetime seçilen arkadaşlarımız Gölcükpor'u bu duruma düşürmek istemezlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Bizler de bugün hep birlikte daha da çok kulübümüzü desteklemeye devam edeceğiz. El birliği ile gayret ettiğiniz zaman her hedefe ulaşırız. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza bu önemli süreçte başarılar diliyorum.
KAYMAKAM KARABULUT: YOL KAZASI
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut konuşmasında şu cümleleri sarf etti: 29 Ağustos 2019’da ilçemizde göreve başladığımızda brifing dosyasını incelediğimde ilçemizin ne kadar spora yatkın olduğunu, STK'ların ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Burada oynanan maçların büyük bölümüne katılım sağladık ve Gölcükspor'u her zaman destekledik. Tabi sporda yenmek de var yenilmek de var. Bunu böyle kabullenmek lazım. 36 yıl boyunca durumunu istikrarlı bir şekilde koruyan Gölcükspor'un bu durumu bir yol kazası olarak görülmeli.
GÖLCÜKSPOR YÖNETİMİ KURULU (ASİL)
Temel Erten (Başkan)
Ahmet Arık
Aydın Barış
Burak Şahin
Emre Aslan
Hulusi Uzuner
Hüseyin Dilber
Hüseyin Bat
İbrahim İnanç Çakıroğlu
Kadir Özdemir
Keramettin Tetik
Kerem Musaoğlu
Murat Ağacan
Osman Aydın
Olcay Balaban
Ömer Şekerci
Recep Yaşar
Sabri Ersan
Semih Sofu
Serkan Ateş
Uğur Can Ellibeş
YÖNETİM KURULU (YEDEK)
Arif Kurusakız
Adem Kurt
Usame Sağlam
Yılmaz Olhan
Erkan Gönenç
Murat Uzuner
Fetih Seymen
Mevlüt Gül
Nihat Motor
İbrahim Uzuner
Cemre Kurtuluş
Emrah Kurakbelli
Zafer Aras
Kemal Sarı
Şenol Şimşek
Hasan Ömer Bayrak
Mehmet Kızıltan
Mücahit Atakan
Şener Meteer
İlyas Aydın Akman
DENETLEME KURULU (ASİL)
Murat Can
Samet Taşdelen
Ekrem Aktuğ
DENETLEME KURULU (YEDEK)
Erhan Ayar
Tuncay Zeyrek
Ünal Çobanoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.