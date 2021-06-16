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16 Haz 2021 - 17:36- Spor G: 16 Haz 2021 - 17:40

Gölcükspor’da Temel Erten dönemi!
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Gölcükspor’da yeni başkanını seçti. Seçime tek liste ile giren Temel Erten Gölcükspor’un yeni başkanı seçildi.

GÖLCÜK PROTOKOLÜNDEN YOĞUN İLGİ

Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleşen Gölcükspor'un kongresine Kaymakam Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Gölcük Eski Belediye Başkanı Zekeriya Savaş, Gölcük’ün siyasi parti ilçe başkanları, temsilcileri, sendika başkanları, STK Başkanları ile spor camiasının önemli isimleri katılım sağladı.

HÜSEYİN ÇARDAK: GURURLA BU GÖREVİ YAPTIM

Genel kurulda önce divan heyeti seçildi. Divan başkanlığına Necmi Kocaman, katip üyeliklerine ise Vedat Eren, Ertuğrul Kadakal ve Davut Uzun getirildi. Genel kurulda eski başkan Hüseyin Çardak söz aldı ve şu şekilde konuştu: '1 Temmuz 2019'da büyük bir gururla başladığımız görevimizi bugün bitiriyoruz. Genel kurul bana ve ekibime onurlu ve güzel bir görev vermiştir. Hatalarımız olmuştur. Bugüne kadar bize destek veren herkese teşekkür ederim.

HAKSIZ ELEŞTİRİLER BİZİ YORDU

Geriye baktığımızda sonuç olarak alt lige düştük. Tüm Gölcük halkından ve dostlarımızdan özür dileriz. Buna rağmen ekibime şahsıma edilen haklı haksız eleştirilere rağmen kulübümüze en iyi şekilde, temsil etmeye çalıştık. Şahsımın ve arkadaşlarımın suçlanması nankörlük değil midir? Değerli konuklar görev sürem boyunca üzerime.okyanus dalgaları gibi yaratılan hüznü sizinle paylaştım. Sizlerin şimdi karşınızdayım. ben kimseyi hayalim boyunca aldatmadim.Gorevime büyük sevinçle geldim bugün buruk şekilde görevimi bırakıyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

OY BİRLİĞİ İLE YENİ BAŞKAN ERTEN

Konuşmaların ardından Hüseyin Çardak'ın başkanlık döneminin yönetim, mali, denetim ve faaliyet raporları okundu. Çardak, döneminin ibraları oy çokluğu ile kabul edildi. Başkanlık seçiminde Temel Erten'in yönetim listesi okundu. Temel Erten ve listesi oybirliği ile başkan seçildi.

ERTEN: ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ

Gölcükspor’da yeni başkan Temel Erten şu şekilde konuştu: Bu görevi iki gün önce Ali Yıldırım Sezer başkanım tevdi etti. Bende 2 gün boyunca yönetim kurulumu Gölcük'e yakışır biçimde kurdum. İnşallah yönetimimle Gölcükspor'un bir üst lige çıkartacağımızdan kimse şüphe duymasın. Birlik ve beraber içinde olacağız. Bizleri destekleyeceğinize kalben inanıyorum.

SEZER: GÖLCÜKSPOR BÜYÜK BİR MARKADIR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuşmasında şu ifadeleri verdi: Az önce başkanımız Hüseyin bey ile 36 yıl sonra bir alt lige düşme söz konusu ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gölcükspor ilimizin en büyük markalarından birisidir. Yeri 3. Lig ve imkan verildiğinde de 2. Lig’dir. Bu güzel takıma güzel hizmet edenler var. Allah hepsinden razı olsun.

EL BİRLİĞİ İLE

2019 yılında yönetime seçilen arkadaşlarımız Gölcükpor'u bu duruma düşürmek istemezlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Bizler de bugün hep birlikte daha da çok kulübümüzü desteklemeye devam edeceğiz. El birliği ile gayret ettiğiniz zaman her hedefe ulaşırız. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza bu önemli süreçte başarılar diliyorum.

KAYMAKAM KARABULUT: YOL KAZASI

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut konuşmasında şu cümleleri sarf etti: 29 Ağustos 2019’da ilçemizde göreve başladığımızda brifing dosyasını incelediğimde ilçemizin ne kadar spora yatkın olduğunu, STK'ların ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Burada oynanan maçların büyük bölümüne katılım sağladık ve Gölcükspor'u her zaman destekledik. Tabi sporda yenmek de var yenilmek de var. Bunu böyle kabullenmek lazım. 36 yıl boyunca durumunu istikrarlı bir şekilde koruyan Gölcükspor'un bu durumu bir yol kazası olarak görülmeli.

 

GÖLCÜKSPOR YÖNETİMİ KURULU (ASİL)

Temel Erten (Başkan)

Ahmet Arık

Aydın Barış

Burak Şahin

Emre Aslan

Hulusi Uzuner

Hüseyin Dilber

Hüseyin Bat

İbrahim İnanç Çakıroğlu

Kadir Özdemir

Keramettin Tetik

Kerem Musaoğlu

Murat Ağacan

Osman Aydın

Olcay Balaban

Ömer Şekerci

Recep Yaşar

Sabri Ersan

Semih Sofu

Serkan Ateş

Uğur Can Ellibeş

 

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Arif Kurusakız

Adem Kurt

Usame Sağlam

Yılmaz Olhan

Erkan Gönenç

Murat Uzuner

Fetih Seymen

Mevlüt Gül

Nihat Motor

İbrahim Uzuner

Cemre Kurtuluş

Emrah Kurakbelli

Zafer Aras

Kemal Sarı

Şenol Şimşek

Hasan Ömer Bayrak

Mehmet Kızıltan

Mücahit Atakan

Şener Meteer

İlyas Aydın Akman

 

DENETLEME KURULU (ASİL)

Murat Can

Samet Taşdelen

Ekrem Aktuğ

 

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Erhan Ayar

Tuncay Zeyrek

Ünal Çobanoğlu

 

16 Haz 2021 - 17:36 - Spor

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