Tolunay Bekçi: Yönetimimize teşekkür ediyorum

Değirmenderepor’un genç ve başarılı orta saha oyuncusu Tolunay Bekçi, yeşil siyahlı kulübün yönetimine kendilerine futbol oynama imkanı sağladıkları için teşekkür etti. Uzun bir süre sonra resmi bir maça çıktıklarını belirten Tolunay şu şekilde konuştu: Uzun süre futbol oynayamadık. BAL’ın başlama tarihi ile ilgili de netlik yoktu. Aslında ligden çekilebilirdik ancak yönetimimiz bizlere ekmek kapısı açtı.
FUTBOLDA HER ŞEY VAR
Allah onlardan razı olsun. Lige kötü başladık. Biraz acemiliğimize geldi açıkçası. Hereke maçında sıcak hava etkiledi ancak aşırı mücadele ettik. Herkes elinden geleni yaptı ve çok önemli bir maç kazandık. Futbolda her şey var. İlk maçta kalecimiz Ahmet abi şanssızdı ancak ikinci canını dişine taktı ve galibiyeti kazandıran isimlerden oldu. O’na da teşekkür ediyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.