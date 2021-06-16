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16 Haz 2021 - 19:04- Gündem G: 16 Haz 2021 - 19:40

Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak

Yarın itibariyle 35 yaş üstü vatandaşların aşılanacağı müjdesini veren Bakan Koca, "Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak, salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

"35 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DA AŞILANACAK"

Aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini belirten Bakan Koca, "Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarından itibaren 35 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Şu ana kadar 37 milyon doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

"SALGINDAN KURTULDUĞUMUZ YAZ OLACAK"

Başka bir müjde de veren Bakan Koca, "Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemli ise, vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablosuna yansıtacağını biliyoruz. Halen 80 binden aktif fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Teyakkuzda olmalı ve tedbirleri boş görmemeliyiz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları;

"GÜZEL HABERLER VERMİŞ OLMANIN HUZURUYLA YANINIZDAYIM"

Bugün huzurlarınızda son günlerde sizlere güzel haberler vermiş olmanın huzuru ile bulunuyorum. Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz ivmede devam ediyor olmasından son derece memnunum. Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu mücadelenin en önemli neferleri oldunuz. Sağlık çalışanlarımız insanüstü gayretlerle çalıştı. Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim. Sağlık ordumuz gücünü, hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda.

"AŞI ZAFERİ GETİRECEK"

Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Bu güce güvenin demiştik. Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette Devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

"AŞILAMA KAPASİTEMİZİN GERÇEK SINIRLARINI HENÜZ GÖRMEDİNİZ"

Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü alt yapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.

Kovid-19 bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor. Ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman riskin de en yüksek olduğu zamandır. Teyakkuzda olmalı ve asla tedbirleri boş görmemeliyiz. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım.

"LÜTFEN KISA SÜREDE AŞINIZI OLUN"

Birlikten kuvvet doğar atasözünü salgınla mücadelede yaşayarak bir kez daha tecrübe ettik. Mücadeleye her bir bireyin katılımını tesis ettik. Bu hepimizin büyük gayret ve fedakarlıkları ile oldu. Mücadelenin yeni ve son aşaması aşı programımızdır. Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm son günlerdeki tek söz ve ricam; Lütfen en kısa sürede aşınızı olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

# sağlık, koronavirüs, eğitim
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16 Haz 2021 - 19:04 Kocaeli- Gündem

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