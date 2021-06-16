Bakan Koca Kocaeli'yi etiketleyerek paylaştı! 1 milyonuncu doz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün yapılan 1 milyonuncu doz koronavirüs aşısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda aşı anının fotoğrafını da ekleyen Fahrettin Koca, aşıyı olan kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan paylaşımda ‘1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız değil mi?’ ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.