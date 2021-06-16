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16 Haz 2021 - 22:52- Spor G: 16 Haz 2021 - 22:55

Doğantepespor’dan müthiş galibiyet! “2-1“

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 5. Grup’ta Doğantepespor fırtınası esiyor. İlk maçında Değirmenderespor’u 3-1 deviren, ikinci maçında Kullarspor ile karş...

Erdem ÖVÜÇ
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Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 5. Grup’ta Doğantepespor fırtınası esiyor. İlk maçında Değirmenderespor’u 3-1 deviren, ikinci maçında Kullarspor ile karşılaşan ve direkleri geçemeyerek rakibine 1-0 mağlup olan Başiskele temsilcisi üçüncü maçında Hereke Yıldızspor’u konuk etti. Keyifli geçen maçı Doğantepespor Şükrücan’ın penaltıdan ve Eray Doğan’ın mükemmel golü 2-1 kazandı ve puanını 6’ya çıkardı.

ERAY’DAN FÜZE!

Doğantepe Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Stadı’nda oynanan maça Doğantepe ekibi Batuhan, Mehmet, Ömer, Serdar, İsmail, Ömer Faruk, Eray Doğan, Muhammed, Anıl, Cem ve Şükrücan 11’i ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen 41. dakikasında Doğantepe olağanüstü bir golle öne geçti. Muhammed’in kullandığı köşe vuruşunda yükselen topa yay üzerinde bulunan Kocaelispor’un eski futbolcularından Eray Doğan gelişine vurdu. Eray’ın şutu ağlarla buluştu ve Doğantepe, Eray’ın harika golü ile devreyi 1-0 önde tamamladı.

ÇEKİŞME MAÇ BOYUNCA SÜRDÜ

İlk yarıdaki tempo ikinci yarıda da sürdü. 65. dakikada yine Kocaelispor’un eski futbolcularından Cem Erdem ceza sahası içinde düşürülünce Doğantepe ekibi penaltı kazandı. Günün başarılı isimlerinden Şükrücan kalecinin solundan topu ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı. Normal sürede bitime 15 dakika kala Hereke Yıldız farkı 1’e indirdi. Çengelköy’den transfer olan, Kemerspor, Alibeyköy, Erokspor, Halide Edip, Sancaktepe ve Manisa FK gibi takımlarda oynayan Safa Çağlar’ın kesme vuruşunda top filelerle buluştu. (2-1)

ŞÜKRÜCAN KALEYE GEÇTİ!

Maçın son bölümleri hayli enteresan geçti. Doğantepe’nin başarılı kalecisi Batuhan Kürkan zaman geçirdiği için sarı kart gördü. Aynı anda Hereke Yıldızsporlu futbolcu ile tartışan Batuhan hareketi nedeni ile ikinci sarı kartı gördü ve Doğantepe sahada bir anda 10 kişi kaldı. Değişiklik hakkı kalmayan Başiskele ekibinde kaleye penaltıdan gol atan Şükrücan geçti. Yaklaşık 15 dakikalık uzatma süresinde çok iyi kapanan Doğantepespor rakibine pozisyon vermedi ve zorlu maçı 2-1 kazanarak puanını 6’a çıkardı.
# Kocaelispor, Doğantepespor

16 Haz 2021 - 22:52 Kocaeli/ Karamürsel- Spor

Muhabir Erdem Övüç

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