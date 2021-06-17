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17 Haz 2021 - 11:34- Gündem G: 17 Haz 2021 - 11:36

Büyükakın, ‘’Yeni döneme yepyeni bir enerjiyle hazırlanın’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminin sona ermesiyle karnelerini alacak olan öğrencilerin heyecanını paylaştı. Başkan Büyükakın, ‘’Bu zor şartlara rağmen Kocaeli’nin zeki çocuklarının tüm imkânları en iyi şekilde kullanarak, pandemi sürecini fırsata çevirip daha çok çalışarak, gelecekte daha büyük başarılara kendilerini hazırladıklarına gönülden inanıyorum" dedi.
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2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminin 18 Haziran itibariyle sona ereceğini hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Sevgili öğrenciler, pandemi sürecine rağmen iyi bir eğitim ve öğretim dönemi geçirdiğinizi ümit ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi, derslerinde teknolojinin tüm imkânlarını kullanması, yarınlara güvenle bakması, huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşam sürmesi bizim en büyük önceliğimizdir’’ ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitim sürecinde Büyükşehir’in Kılavuz Gençlik Modeli kapsamında Bilgievleri ve Akademi Liselerin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘’Ülkemiz ve kentimiz hızla gelişiyor, kalkınıyor. Genç nüfusumuz ve yetişmiş insan gücümüzle Türkiye’miz, dünya üzerinde bir yıldız gibi parlıyor. İnşallah yarının doktorları, mühendisleri, hâkimleri, belediye başkanları sizlerin arasından çıkacak. Sizin iyi bir eğitim almanız, tahsil hayatınızı en güzel şekilde tamamlamanız, mutlu bir şehirde yaşamanız, hepimizin en büyük dileğidir. Bütün gayretimiz, çalışmamız; sizlerin mutluluğu içindir. Ülkemizi; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan yine sizlersiniz’’ şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde Büyükşehir olarak Bilgievleri’nde oluşturdukları EBA erişim noktalarının yanı sıra on binlerce öğrenciye ücretsiz internet imkânı sağladıklarını, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunduklarını, sömestre döneminde öğrencilerin derslerine yardımcı olacak test kitapları hediye ettiklerini aktaran Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Sevgili çocuklar şimdi tatil zamanı, ancak pandeminin olumsuz şartlarını ortadan kaldırmak için Milli Eğitimin okullarda devam eden telafi eğitimlerini de ihmal etmeyin. Çok zor şartlardan geçiyoruz. Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden uzun süre ayrı kaldınız ya da çok az bir araya gelebildiniz. Ancak güzel günler çok yakın. Önümüzdeki eğitim döneminde tekrar yüz yüze eğitimlerin başlayacağına ve sizlerin okullarınıza kavuşacağınıza inanıyorum.

Siz ne kadar okulunuzu özlediyseniz, okulunuz ve öğretmenlerinizin de sizleri o kadar özlediğine eminim. Uzaktan eğitim döneminde fedakârca görev yapan, bilgisayar ekranından da olsa sizlere bir şeyler öğretmek için canla başla çalışan öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizin de ayrı bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum.

Koronasız günlerde eğitim hayatınıza devam edebilmeniz dileğiyle hepinize iyi tatiller diliyorum. Bu tatilde güzel dinlenmenizi, yüz yüze yapılmasını ümit ettiğimiz yeni eğitim ve öğretim döneminde yepyeni bir enerjiyle okullarınıza ve öğretmenlerinize kavuşmanızı temenni ediyorum.’’

 

# eğitim, Okul
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17 Haz 2021 - 11:34 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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