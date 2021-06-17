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17 Haz 2021 - 11:34- Gündem G: 17 Haz 2021 - 12:41

"Kocaeli’de ruhsatsız RES inşaatına mahkeme kararı dahi engel olmuyor"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Ruhsatsız başlayan inşaatta, ne yasa dinleniyor ne de mahkemenin ÇED raporu alınmalıdır yönündeki kararının gereği yapılıyor” diyerek, geçtiğimiz günlerde Karamürsel Senaiye’de kurulması planlanan rüzgar enerji santrali (RES) ile ilgili TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesine ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada belgeleri kamuoyuyla paylaştı.
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, RES yapımı ile ilgili süreci değerlendirdiği açıklamasında Kocaeli 2.İdare Mahkemesi’nin E.2020/873, K.2021/442 sayılı ve 14 Nisan 2021 tarihli kararına yer verdi. Tarhan şunları kaydetti. “RES yapımı için proje başvurusuna ilişkin olarak Kocaeli Valiliği tarafından verilen çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına ilişkin kararın iptaline ilişkin STK’lar ve vatandaş tarafından açılan davada, Mahkeme 12. Mart 2021 tarihinde yürütmenin durdurulmasına ve 14 Nisan 2021 tarihinde ise davanın kabulü ile Valiliğin kararının iptaline hükmetmiştir. Kararda açıkça çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığı yönündeki kararda hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu bölgede RES yapımının ekolojik dengeyi bozacak ciddi riskler içerdiği, bölgenin göç yolları üzerinde bulunduğu, çevrede meydana gelecek olumsuzlukların bölge halkının geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği ve yine bölgedeki orman bütünlüğünün bozulabileceği de yine anılan kararda açıkça yer almaktadır.” 

“MAHKEMENİN KARARINA RAĞMEN ÇEVREYE ETKİSİNE BAKMADAN RES KURMAK DOĞAYI YOK SAYMAKTIR”

Mahkeme kararına rağmen, aynı bölgede ve aynı amaçla bu kez projedeki tribün rakamlarında değişikliğe gidilmek ve belediye tarafından da buna ilişkin imar değişiklikleri yapılmak suretiyle RES yapımında ısrar edildiğinin ve yeni proje için de yine çevresel etki değerlendirmesine gerek olmadığı yönünde Valilik tarafından karar alındığının altını çizen Tarhan “Mahkemenin ilk proje için verdiği kararı görmezden gelerek, Mahkeme kararında açıkça ifade edilen Çevresel Etki değerlendirmesi yapılmasının yerine ikinci bir proje hazırlanması ve bu projenin yapılabilmesi için diğer tüm bürokratik süreçlerin hızlıca Belediye ve Valilik eliyle tamamlanmasının ardındaki niyeti anlamak mümkün değildir. Mahkeme kararına uygun olarak bu projenin çevreye etkisinin ne olacağını ortaya koymak yerine Kanunda verilen yetkileri projenin yapılması için kullanmak doğayı yok saymaktır.” dedi.

“DAVA SONUCU BEKLENMEDEN İNŞAATA RUHSAT VERİLİP VERİLMEDİĞİ DE CEVAPLANMASI GEREKEN BİR SORUDUR”

Valiliğin ikinci proje için aldığı “çevresel etki değerlendirmesi yapılmasına gerek yoktur” yönündeki karara karşı da yine STK’lar ve vatandaşlar tarafından yargı yoluna gidildiğini belirten Tarhan, davanın Kocaeli 2.İdare Mahkemesinin E.2021/689 sayılı dosyası ile görüleceğini belirtti. Tarhan RES yapımının mahkeme süreçlerine rağmen sürdürüldüğüne dikkat çekti, “Dava süreci devam ederken ve üstelik mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verilmişken inşaatın devam etmesi de dikkat çekmektedir. Bu inşaata ruhsat verilmiş midir? Verildiyse bu ruhsat hangi tarihte verilmiştir? Bunlar cevaplanması gereken sorulardır.” diyerek sözlerini sürdürdü.

Tarhan açıklamasında; “Bazıları unutsa da ülkemiz bir hukuk devleti. Yargı kararına saygı duymak herkesin en temel görevi. Karamürselliler doğayı korumak için açtıkları ilk davayı kazandılar. Ancak bu karar görmezden gelinerek imar değişiklikleri ve proje değişiklikleriyle yine RES yapımında ısrar ediliyor. Doğaya sahip çıkmak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek sadece Devletin değil her vatandaşın da Anayasal görevi. Bu konuda Anayasanın 56.maddesi açık.  Karamürselliler de bu görev bilinciyle RES’in bölgeye çevresel etkisinin değerlendirilmesi için ikinci kez dava açtılar. Dava sonuçlanmadan vurulan her kazma, yapılan her iş dönüşü olmayan zararlar doğuracaktır.”dedi.

# proje, chp, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan

17 Haz 2021 - 11:34 - Gündem

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