MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP)’de sular durulmuyor. Görevden alınması istenen Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz’e MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sahip çıkarak geçtiğimiz hafta bir ziyaret gerçekleştirmiş, Karamürsel sokaklarında kol kola gezerken fotoğraflar servis edilmişti. MHP MYK eski Üyesi Erkan Azeri, Sancaklı ile ilgili bir paylaşım yaparak. Sancaklı’ya ‘tokatçı’ göndermesinde bulundu.

“MAFYACI ABİLERİNE SIĞIN”

Azeri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sancaklı’ya Thodex ve Halil Falyalı üzerinden yüklenerek “Tokatçılık yapıp 333.000 insanı kandıranlar; bahis adı altında kumar oynatanlarla fotoğraf verenler; Erkan Azeri’nin siyasi konumunu konuşamazlar. Dahası var; hadi bakalım mafyacı abilerine sığın!Zaten parayı buldun” ifadelerine yer verdi.