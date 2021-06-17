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17 Haz 2021 - 11:45- Siyaset G: 17 Haz 2021 - 11:46

MHP Kocaeli’de gerginlik artıyor

Disiplin sürecinde olan MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz’e sahip çıkan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili, MHP MYK eski Üyesi Erkan Azeri sert bir paylaşımda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP)’de sular durulmuyor. Görevden alınması istenen Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz’e MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sahip çıkarak geçtiğimiz hafta bir ziyaret gerçekleştirmiş, Karamürsel sokaklarında kol kola gezerken fotoğraflar servis edilmişti. MHP MYK eski Üyesi Erkan Azeri, Sancaklı ile ilgili bir paylaşım yaparak. Sancaklı’ya ‘tokatçı’ göndermesinde bulundu.

MAFYACI ABİLERİNE SIĞIN”

Azeri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sancaklı’ya Thodex ve Halil Falyalı üzerinden yüklenerek “Tokatçılık yapıp 333.000 insanı kandıranlar; bahis adı altında kumar oynatanlarla fotoğraf verenler; Erkan Azeri’nin siyasi konumunu konuşamazlar. Dahası var; hadi bakalım mafyacı abilerine sığın!Zaten parayı buldun” ifadelerine yer verdi.

# MHP, Çetin Öksüz, Saffet Sancaklı

17 Haz 2021 - 11:45 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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