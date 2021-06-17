İzmit Belediyesi Ayazma Pazarı’nın çatısını yapacak

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Ayazma Kapalı Pazar Alanı Çatı Revizyonu İnşaatı İşi ihaleye çıkıyor. İhale kapsamında 1520 metrekare çelik inşaat yapım işi gerçekleştirilecek. 7 Temmuz’da İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek ihalenin ardından yükleniyece yer tesliminden itibaren 120 gün süre verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.