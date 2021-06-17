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17 Haz 2021 - 11:50- Gündem G: 17 Haz 2021 - 11:52

Başkan Büyükakın, İzzettin Doğan’ı ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ı evinde ziyaret etti.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cem Vakfı Genel ve Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ı İstanbul’daki evinde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Doğan, Kocaeli’deki çalışmalar için de başarılar diledi. Başkan Büyükakın ise, Cem Vakfı Onursal Başkanı Doğan’a sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğinde bulundu. Yaklaşık iki saat süren nezaket ziyareti karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi.
# Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın

17 Haz 2021 - 11:50 Kocaeli- Gündem

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