Ali Güney bir kez daha damıtan çatının yanında

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, geçtiğimiz yıl İzmit Belediyesi tarafından tadilatı yaptırılan Ayakkabıcılar Çarşısı üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklendi. Yaklaşık 3 ay önce de Ayakkabıcılar Çarşısını ziyaret eden Güney, damıtan çatı ile poz vermişti. Aradan geçen 3 aya rağmen Ayakkabıcılar Çarşısındaki sorun giderilemedi.

“BU KADAR ZOR OLMAMALI”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Güney, “Esnafımız çok dertli. Kısıtlamaların esnetildiği günlerde yeniden kepenk açarken bu çatıdan sorumlu kişileri de yanlarında görmek istiyor. Ama aylardır sorun çözülmediği gibi uzaktan bakıp kaçan ustalar, işi yarım bırakıp giden çalışanlar dışında gelen olmamış. Yapamıyorsanız söyleyin biz yapalım diyoruz. Ama sonra gidip Sözcü Gazetesi’ne beni çalıştırmıyor diyorlar. Biz vatandaşımızın işinin görülmesinden, sorunun çözülmesinden yanayız. Burası Fethiye Caddesi de değil. Altı, üstü bir çatı yapılacak ve bu çatı yağmur suyu kaçırmayacak. İki yıldır bu sorunu çözmek bu kadar zor olmamalı” dedi.