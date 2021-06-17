Başiskele Beşiktaşlılar Derneği’nden Siirt’e kütüphane

"Sen de Bir Fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siirt Merkez’de yer alan Şehit Davut İlbaş İlkokulu’nda yaptırılan kütüphane, hobi ve oyun odasının açılış programına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Başiskele Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Cüneyt Tomaroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada kütüphane, hobi ve oyun odasının yapımında ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Conkbayır Mahallesi'ndeki öğrencilerin, güzel bir kütüphane ile oyun ve hobi odasına kavuştuğunu söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Her şey çocuklarımız, geleceğimiz için. Okulumuza bu vesileyle güzel bir hizmet kazandırıldı. Sen de Bir Fidan Dik kampanyasını yürüten öğretmenlerimize ve tüm Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum." dedi.

Başiskele Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Cüneyt Tomaroğlu da kütüphane açılışında yaptığı konuşmada, "Kocaeli’den Siirt’e bir kütüphane açmaya değil gönül köprüleri kurmaya geldik. Buradaki eser mesafeler ne kadar uzak olsa da her şeyin yapılabileceğine bir örnektir. Bu yaptığımız proje bundan sonra yapacaklarımız için bir mihenk olacak." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, açılışın ardından beraberindekilerle kütüphane, hobi ve oyun odalarını gezdi.