Kartepe Uzuntarla'da 2 katlı bina icradan satılık

Kocaeli, Kartepe , Uzuntarla M. 235 Ada, 5 Parsel,524,89 M2 tapu kaydında arsa vasıflı taşınmaz; Taşınmazİbrikdere mahallesi sınırları içinde, 116. sokak No:10 adresinde yer almakta olup,118. sokağın hemen kuzeyinde, D-100 karayolunun 100 mt kadar kuzeyinde, Hacı Arif Caddesinim 420 mt kadar güneyinde kalmaktadır. Meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur.

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